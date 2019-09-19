Суд разрешил концерты в спорткомплексе «Темп» в Барнауле

Суд снял запрет на проведение культурно-массовых мероприятий в барнаульском спорткомплексе «Темп», заседание состоялось 18 сентября. Ограничение длилось с июня из-за нарушений правил пожарной безопасности.

В начале сентября клуб «Темп» сообщил, что получено положительное заключение экспертизы, согласно которому объект теперь является не футбольным манежем, а «спортивно-зрелищным зданием с концертными и выставочными залами».

«Предъявленные требования к СК „Темп“ о несоответствии функционального назначения здания устранены», — говорится в официальном сообщении.

Ранее Павел Николаев, генеральный директор СК «Темп», сообщал altapress.ru о том, что было закуплено специальное напольное покрытие. Им в период проведения концертов будет закрываться футбольное поле. Таким образом «Темп» исполняет предписание пожарных служб.

Объект может вместить 4 тыс. человек. Ближайший концерт состоится 20 сентября, это «Дискотека СОЮЗ», которая первой попала под отмену в связи с закрытием спорткомплекса.

Артисты Александр Добрынин, Кай Метов, Татьяна Овсиенко, а также группы «Божья Коровка», «Ласковый май», «Мечтать» и «Фристайл», вынуждены были возвращаться из региона за свой счет.