Суд с мэрией, убийство врача и история Пристани. Что произошло в Алтайском крае 13 сентября

- Алтайский край впервые посетил главный трансплантолог России Сергей Готье. Он пробудет здесь три дня и уже обсудил с местными специалистами, можно ли (и как) вывести трансплантологию региона на новый уровень.
- В Барнауле отремонтируют здание бывшего «Дома науки и техники» на проспекте Ленина. Для этого мэрии пришлось судиться с его собственником — московским Центром по обеспечению деятельности казначейства России.
- В Москве обнаружили обезглавленное тело врача Доржо Аюшеева — выпускника Алтайского государственного медицинского университета.
- В центре Барнаула на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Союза Республик автомобиль сбил мотоциклиста. Мотоциклист погиб.
- В Алтайском музыкальном театре готовят премьеру спектакля «Пиковая дама». Обещают, что он будет модным и молодежным.
- В селе Усть-Чарышская Пристань до сих пор можно увидеть настоящую деревянную мельницу, Нобельскую гору и дома купцов. А вы знали, что когда-то его жители мечтали переименовать село в честь Александра III и добивались статуса города? Вот история Пристани.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter