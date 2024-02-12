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Жизнь

Суд с военкомом, визит чемпионов и паника в школьных чатах. Что произошло в Алтайском крае 12 февраля

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 12 февраля.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.

◆ В соцсетях и мессенджерах распространили информацию о готовящихся нападениях на барнаульские школы. В правительстве Алтайского края заверили, что сообщения — фейковые. Полиция все же усилила патрулирование образовательных учреждений.

◆ Алтайское Залесово готовится принимать больших гостей: в село с мастер-классом приедут сразу два олимпийских чемпиона.

◆ Ночью 13 февраля из Барнаула вылетит первый за долгое время рейс на Пхукет. Он будет полностью загруженным. Сколько сейчас стоят туры в Таиланд и как долго продлится полетная программа, можно узнать здесь.

◆ Программист из Барнаула, переехавший в Казахстан, судится с военкомом, который не согласился снять его с учета без личной явки. В двух судебных инстанциях релокант уже проиграл.

◆ Видеоблогер-миллионник Василий Емельяненко устроил в Барнауле кулинарное шоу, накормив гостей Изумрудного парка блюдами из 200 кг марала. Это 1500 котлет, 100 литров бульона и машина с гречкой! Смотрите наш репортаж.

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