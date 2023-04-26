Судный день: в видеоролике показали мир после внезапной гибели человечества

На видео показано будущее Земли в случае, если на ней внезапно исчезнут все люди.

Авторы видео использовали кадры из научно-популярных фильмов канала National Geographic, а также консультировались с учеными и футурологами. Создатели ролика полагают, что планета будет прекрасно чувствовать себя без людей и справится с любыми природными и техногенными катастрофами.

В видеоверсии будущего предполагается, что после исчезновения людей почти сразу пропадет электричество. Через несколько суток по всей Земле будут затоплены метрополитены и подземные сооружения.

Примерно через месяц начнут происходить аварии на атомных электростанциях. Еще через год спутники рухнут с орбиты, а через 25 лет крупные города начнут зарастать травой и вскоре превратятся в джунгли.

Дольше всех на Земле сохранятся египетские пирамиды, Великая Китайская стена и памятник на горе Рашмор в США.

Между тем группа ученых впервые получила точные данные о структуре внутреннего ядра Земли. Планета состоит из трех основных слоев — коры, базальтной мантии и металлического ядра.

Анализ показал — размеры твердой части ядра сильно недооценивались.

Двойник

В 2021 году ученые заявили, что внутреннее ядро Земли на самом деле является двойным, и в нем присутствует неизвестный слой. выяснилось, что ядро обладает определенной внутренней структурой, влияющей на скорость сейсмических волн.

Материал внутреннего ядра заставляет волны распространяться быстрее параллельно экватору, считают некоторые эксперты. Однако другие утверждают — более высокая скорость характерна для волн, перемещающихся параллельно оси вращения Земли.

Ранняя Земля перенесла два отдельных этапа охлаждения, и кристаллы железа, составляющие внутреннее ядро, по-разному сложены, образуя более сложную структуру.