+69. Суточный прирост зараженных COVID-19 опять чуть снизился в Алтайском крае

В Алтайском крае, по данным на 27 августа, зарегистрировали 69 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперштаб.

Напомним, после стабилизации ситуации и длительного снижения прироста 26 августа зафиксировали суточный подъем — плюс 70 пациентов, это на 4 больше, чем днем ранее.

Из новых 69 заболевших по данным на 27 августа: Барнаул — 40, Бийск, Рубцовск — по 5 заболевших, Панкрушихинский район, — 3, Новоалтайск, Благовещенский, Первомайский районы — по 2 заболевших, Алейск, Славгород, Яровое, Калманский, Михайловский, Павловский, Поспелихинский, Ребрихинский, Топчихинский, Хабарский районы — по 1 человеку.

Всего в крае инфицированных — 11 456 (в том числе 959 детей до 17 лет включительно), выздоровели — 10 094 пациента.

На сегодняшний день проходят лечение 1 052 человека: в госпиталях — 735, на амбулаторном лечении — 307 пациента.

Коронавирус. Пандемия. Врач. CC0

По типу заболевания: 175 случаев — завозные, 5831 — по контакту с зараженными, 3 123 — у больных внебольничной пневмонией, 3 541 — у заболевших ОРВИ, в 4 792 случаях — бессимптомное течение.

Тяжелобольных — 107, на аппарате ИВЛ — 31. За прошедшие сутки в Алтайском крае выздоровели 76 пациентов.

За весь период скончались 320 человек: из них 3 за прошедшие сутки (от COVID-19 — 2, по иной причине смерти — 1). Всего от короновирусной инфекции скончался 119 человек (по иным причинам смерти — 196 человек, на экспертизе — 5 случаев).

Ранее altapress.ru рассказал, как в Алтайском крае проходят реабилитацию переболевшие COVID-19.