+70. Суточный подъем заболеваемости COVID-19 зафиксировали в Алтайском крае

За сутки в Алтайском крае коронавирусную инфекцию выявили у 70 человек, сообщили 26 августа в оперативном штабе. Это на 4 больше, чем днем ранее .

Из них в Барнауле заболело 29 человек, в Панкрушихинском районе — 8, в Михайловском районе — 7. В Рубцовске и Славгороде — по 5 заболевших, в Бийске, Новоалтайске, Троицком районе — по 3 заболевших, в Немецком национальном районе — 2 заболевших, Яровом, Завьяловском, Локтевском, Романовском, Тальменском районах — по 1 заболевшему.

В больницах края в тяжелом состоянии находятся 109 пациентов, из них 31 на аппаратах ИВЛ.

За сутки скончалось 4 человека. Всего с начала пандемии умерло 317 пациентов.

Всего в крае заболело коронавирусом 11 387 человек, уже выздоровело 10 018 пациентов (+119 за сутки).