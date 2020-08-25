+66. В Алтайском крае за сутки умерли 7 пациентов с коронавирусом

Большинство заболевших в Барнауле — 40, в Заринске и Рубцовске — по 4 заболевших, Новоалтайске, Яровом, Поспелихинском районе — по 3, Угловском районе — 2, Бийске, Славгороде, Бийском, Косихинском, Кулундинском, Смоленском и Троицком районы — по 1 заболевшему.
В тяжелом состоянии в больницах края находится 109 пациентов, 33 на аппаратах ИВЛ.
С начала пандемии в регионе заболело коронавирусом 11,3 тыс. человек. Всего выздоровело 9,8 тыс. (за сутки +177).
За весь период скончались 313 человек, за прошедшие сутки — 7 человек.