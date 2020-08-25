Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
25 августа 19°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

+66. В Алтайском крае за сутки умерли 7 пациентов с коронавирусом

66 диагнозов коронавирусная инфекция подтвердили в Алтайском крае за сутки, сообщили 25 августа в оперативном штабе.

Коронавирус. Пандемия. Анализы.
Коронавирус. Пандемия. Анализы.
CC0

Большинство заболевших в Барнауле — 40, в Заринске и Рубцовске — по 4 заболевших, Новоалтайске, Яровом, Поспелихинском районе — по 3, Угловском районе — 2, Бийске, Славгороде, Бийском, Косихинском, Кулундинском, Смоленском и Троицком районы — по 1 заболевшему.

В тяжелом состоянии в больницах края находится 109 пациентов, 33 на аппаратах ИВЛ.

С начала пандемии в регионе заболело коронавирусом 11,3 тыс. человек. Всего выздоровело 9,8 тыс. (за сутки +177).

За весь период скончались 313 человек, за прошедшие сутки — 7 человек.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость