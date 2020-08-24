Помашите ручкой. Как переболевшие COVID-19 в Алтайском крае проходят реабилитацию

В Алтайском крае началась бесплатная реабилитация больных, перенесших коронавирусную инфекцию. Всеми процедурами занимается региональный врачебно-физкультурный диспансер с помощью телемедицины, то есть дистанционно. Врачи месяц тестировали систему, их первыми пациентами стали спортсмены и коллеги — сотрудники самого диспансера, которые перенесли COVID-19.

Специальный метод

Реабилитация нужна не всем. Большинство переносит заболевание бессимптомно или в легкой форме, и после лечения молодой и физически сильный организм быстро восстанавливается.

По словам главного пульмонолога Алтайского края Ирины Бахаревой, тяжелые формы составляют 5−10% от всех случаев. По сути это вирусная пневмония, которая отличается от обычной, бактериальной. Мелкие сосуды тромбируются, поражается сама легочная ткань.

Проходимость сосудов восстанавливают медикаментозно, пока человек еще находится в госпитале, но никакие лекарства не помогут полностью восстановить функцию дыхания, это можно сделать только с помощью специальных физических упражнений.

Лечебная физкультура нужна не только для легких, но и для других групп мышц, поскольку тяжелые больные долгое время находятся в состоянии гиподинамии. В том числе «застаивается» верхний плечевой пояс, межреберные мышцы и ряд других, принимающих участие в процессе дыхания.

Для реабилитации ковидных пациентов разработаны специальные методики. Основа их придумана еще в прошлом веке для лечения группы хронических обструктивных болезней легких, куда входят бронхиальная астма, хронический обструктивный бронхит, эмфизема легких и другие серьезные болезни.

При этом реабилитация не ограничивается одними лишь физическими упражнениями. Ирина Бахарева говорит, что у части тяжелых пациентов после COVD-19 появляются когнитивные проблемы: страх дальнейшей жизни, страх смерти, панические атаки. Для полной реабилитации понадобится врач-психотерапевт.

Кроме того, людям, прошедшим лечение от COVID-19, требуется особая диета с высоким содержанием белка, витаминов и антиоксидантов.

Упражнения для перенесших коронавирус. Анна Зайкова.

Анкеты и тесты

Записаться на реабилитацию можно самостоятельно на платформе www.covidrehab.online covidrehab.online/. Ее создала компания «ТелеПат» вместе со специалистами НИИ курортологии и реабилитации при Минздраве России.

Пациенту нужно ввести свои данные и зарегистрироваться. Надо будет также заполнить довольно длинную анкету для того, чтобы дать врачам как можно больше информации о

состоянии своего здоровья. Врач ЛФК физкультурного диспансера Елена Воранкова говорит, что, как правило, все равно приходится уточнять детали, в таком случае пациенту перезванивают.

Платформа недоступна для людей, которые не перенесли коронавирус. Пациенты должны прикрепить к анкете электронные документы, в том числе выписку из стационара с диагнозом, а также отрицательные тесты на COVID-19.

Упражнения для перенесших коронавирус. Анна Зайкова.

«Иногда требуется пройти дополнительные функциональные тесты, — говорит Елена Воранкова. — Я отправляю пациенту инструкцию. Это тест, где за шесть минут нужно пройти определенное расстояние. Я смотрю реакцию дыхательной и сердечно-сосудистой системы на эту нагрузку. А затем, используя показатели роста, веса и ряд других, по определенной формуле вывожу функциональный класс человека. Согласно ему и подбираются упражнения».

Каждый день пациент отправляет еще одну анкету, по которой врач оценивает переносимость физической нагрузки. В зависимости от этих результатов нагрузка может поменяться — стать сложнее или легче — либо пациента вовсе переведут в другую группу.

Елена Воранкова , врач ЛФК. Анна Зайкова.

Следят за всеми

Как говорит Ирина Бахарева, гимнастика не нарушает комфорт, пациенту должно хватать дыхания одновременно на движения и речь, то есть он может делать упражнения и разговаривать спокойно, без запинаний и одышки.

Сложность упражнений зависит в том числе от того, насколько человек был изначально тренирован, сколько времени провел без движения, делали ли ему искусственную вентиляцию легких, приходилось ли ему лежать в так называемой прональной позиции — на животе.

Пациенты выходят на связь с диспансером, врач видит всех и диктует упражнения, инструктор ЛФК показывает их наглядно. Одновременно в одной группе может заниматься до 10 человек, за большим количеством людей сложно уследить.

Елена Воранкова , врач ЛФК. Анна Зайкова.

«Лечебная физкультура — это не просто „помашите ручками, помашите ножками“ — говорит Воранкова. — Это сложный комплекс с подготовительной, основной и заключительной частью, в каждой из которых свои упражнения».

Врач наблюдает за мельчайшими движениями, может корректировать упражнения и спрашивает о том, как переносит нагрузку тот или иной пациент. Для кого-то занятие может закончиться досрочно.

«Многим покажется, что наша гимнастика „ни о чем“, — предупреждает врач. — Подумаешь, чуть-чуть поднял руку и немного дыхнул. Но на самом деле результат можно увидеть уже после трех-четырех упражнений. Человек буквально начинает дышать по-другому».

Елена Воранкова , врач ЛФК. Анна Зайкова.

Не навредите

По словам Елены Воранковой, для каждого заболевания органов дыхания есть свой комплекс упражнений. «Гимнастика может существенно отличаться в зависимости от тяжести заболевания или от самой локализации воспалительного процесса, — объясняет Воранкова. — Если это верхний отдел легкого, будет одно исходное положение, если в нижних областях — другое. Если есть мокрота, то часть упражнений будет направлена на вызов естественного кашлевого рефлекса. Нюансов очень много».

Врач предостерегла пациентов с COVID-19 от самостоятельной реабилитации и стихийного выбора упражнений, которых полно в интернете.

«Я не говорю, что эти зарядки плохие, комплексы верно подобраны и их правильно показывают, — говорит врач. — Но надо знать, что именно брать, а вы ведь не доктор. Неверно выбранные упражнения, даже кажущиеся простыми, и не та степень нагрузки могут сильно навредить».

Упражнения для перенесших коронавирус. Анна Зайкова.

Лениться нельзя

Полное восстановление органов дыхания и всего организма после болезни, по словам Ирины Бахаревой, может занимать до года.

Елена Воранкова говорит, что время восстановления зависит от первоначальных функциональных возможностей человека, его работоспособности, тяжести заболевания и, конечно, от возраста пациента и сопутствующих болезней.

В диспансере пока предусмотрено 10 занятий в течение двух недель. Если пациент за это время покажет хорошие результаты и станет понятно, что он может справляться без инструктора, его переведут в офлайн.

Врачи призывают не лениться и все же записаться на реабилитацию, поскольку осложнения COVID-19 могут возникнуть и после госпитализации.