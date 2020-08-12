Россия планирует заработать $15−20 млрд на вакцинах от коронавируса

Россия планирует контролировать не менее четверти мирового рынка вакцин от COVID-19, который оценили примерно в $75 млрд, пишут « Ведомости ».

Россия получила временную регистрацию вакцины от коронавируса — Gam-COVID-Vac. На рынок она выйдет под торговой маркой «Спутник V».

«Доступ к прививкам получат представители группы риска (врачи, учителя, пожилые люди), а с октября — все желающие. Вакцинация будет осуществляться за счет бюджета», — отмечает издание.

Планируется, что к декабрю 2020 года выпуск вакцины достигнет 10 млн доз в месяц. При этом общая мировая потребность превышает 3−5 млрд доз — это больше $75 млрд.

Прививка. Вакцинация. СС0

По данным издания, Россия рассчитывает на четверть рынка. Уже к концу 2021 года разработчики вакцины планируют поставить 1 млрд доз.

В мире COVID-19 переболели уже почти 20 млн человек, умерли — более 730 тысяч. Ходят слухи о второй и третьей волнах «непобедимого вируса».

Кроме того, пандемия наносит серьезный ущерб экономикам стран. Так что потребность в вакцине серьезная — для остановки вируса примерно 60−70% населения должны получить иммунитет.

Напомним, утром 11 августа президент России Владимир Путин заявил о регистрации первой вакцины. Он отметил, что одна из его дочерей сделала себе такую прививку.