Горько! Что можно увидеть и узнать на выставке советской свадьбы в Барнауле

Как и в чем женились наши бабушки и дедушки, можно узнать в музее «Город» в Барнауле. Там выставлены всевозможные свадебные атрибуты — от пудры «Золушка» и шаловливых запонок до роскошного платья, обрамленного чешским стеклом.

Скромно , но со вкусом

Свадебную коллекцию для выставки собирали всем городом — музей сам попросил о помощи. Различные вещи принесли больше 20 семей.

«Изначально у нас был только веночек, пара платьев и несколько открыток. Даже думали делать небольшую экспозицию. А потом решили обратиться к горожанам. Было очень неожиданно и приятно, что откликнулись столько людей», — рассказывает научный сотрудник экспозиционно-выставочного отдела Анастасия Клепикова.

Чем отличалась советская свадьба? Безусловно, исчезла традиция венчания (но остались многочисленные приметы). До 60-х годов торжество отмечалось скромно, без лишнего шума — только ЗАГС и фуршет для друзей и партколлег.

Эти приметы времени и отражены на выставке. Посреди просторного зала накрыт стол. Бокалы из синего стекла, большая супница, кокильница, резные салатницы и водка — московская особая. Не всегда она присутствовала на столе — например, в 1985 году свадьбы праздновались «на сухую».

Вдоль стен — невестины наряды. Все простого, без пышного покроя. «В одном из платьев женщина дважды выходила замуж», — поделились научные сотрудники музея.

Есть и необычное платье — короткое, нежного розового цвета. Самое старое — 1951 года: скромное, льняное, украшенное ручной вышивкой. Самое дорогое — украшенное бусинами из чешского стекла. Сияют и переливаются до сих пор.

Выставка советской свадьбы в музее «Город» Дмитрий Лямзин

Платья все как на подбор — не больше 40−42 размера. «Это потому, что раньше замуж выходили очень рано, в 18−20 лет. Все девочки мечтали о замужестве. Есть этому и рациональная причина — без свидетельства о браке нельзя было подать на алименты. Поэтому все так еще боялись «принести в подоле», — рассказывает научный сотрудник отдела истории Юлия Щербакова.

История одной свадьбы

Музей посетила женщина, которая поделилась для выставки своим «гардеробом на один день». Она рассказала свою историю замужества.

— Платье мне досталось совершенно случайно. Его привезли другой девочке, а она не вошла в груди. Оказался мой размерчик. Выкинули югославские босоножки — очередь на них была страшная, а на другую обувь смотреть было боязно. Но ничего, достались все же мне. Была красивая невеста, — говорит посетительница.

Выставка советской свадьбы в музее «Город» Дмитрий Лямзин

Наряд оказался с закавыкой — верхнюю часть от груди до шеи закрывал расшитый гипюр. Пришлось подбирать особое белье.

— Был такой жесткий бюстгалтер, назывался «Жизель». Он меня сплюшил всю как корсет. Не вздохнуть — только сесть и встать. И все только ради того, чтобы не было видно лямок. Ко мне на свадьбе постоянно подходили и пытались заглянуть в декольте. Спрашивали, как это у меня там все держится, — вспоминает женщина.

Для собрания приданого собирали семейный совет. Взяли в узлах только самое нужное, что точно пригодится в семейной жизни. Для настенного ковра даже был особый ритуал.

— Пока молодые в ЗАГСе, тетки везут приданое в дом. На месте они прибивают ковер насмерть к стене огромными гвоздями. Чтобы «ковер висел, семья держалась», — рассказывает она.

Выставка советской свадьбы в музее «Город» Дмитрий Лямзин

Чтобы отвезти невесту на бракосочетание, жениху пришлось попотеть и лезть через забор — ворота подперли КАМАЗом. Впереди его ждали множество испытаний, включая выкуп у младшего брата.

— Во время застолья сидели не на голой лавке, а на вывернутой мехом внутрь шубе — чтобы жизнь была богатая. Чем угощали нас — не помню. Запомнилось только, что передо мной стоял торт, — говорит она.

Выставка советской свадьбы в музее «Город» Дмитрий Лямзин

Гуляли на свадьбе целых три дня — по традициям продавали блины, ловили курицу, к лапе которой были привязаны 10 рублей, подметали деньги, искали украденную невесту и туфли.

«Весело было! Но лучше не повторять — пусть один раз и на всю жизнь», — говорит счастливая жена.