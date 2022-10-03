Свадебный бум, рост зарплат и онлайн-права. Новости выходных, которые вы могли пропустить

Новая электронная услуга для водителей, проблемы с погодой и «плюшки» для призывников — altapress.ru собрал главное за выходные.

1. В Алтайском крае почти втрое выросло число браков. С 21 по 29 сентября (после объявления частичной мобилизации) расписались более 1,2 тыс. пар. В прошлом году за этот же период поженились всего 459. Чаще всего в брак вступали мужчины в возрасте 25−30 лет и женщины 20−24 лет.

Для мобилизованных ввели ускоренную процедуру: пожениться можно в день подачи заявления.

2. Водительское удостоверение теперь можно предоставить в электронном виде: в России запустили сервис по предъявлению прав через мобильное приложение «Госуслуги Авто». Однако наличие бумажного документа по-прежнему остается обязательным. Полная замена на электронный вариант произойдет после внесения соответствующих поправок в ПДД.

3. Бывшего игрока барнаульского «Динамо» Михаила Оганичева призвали по частичной мобилизации. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Пост Михаила Оганичева во «ВКонтакте». скриншот страницы в соцсети

Оганичеву 29 лет. Мужчина играл в футбол и преподавал. Он также выступал за футбольный клуб «Рассвет».

4. Власти Казахстана выделили отдельные дорожные полосы для проезда граждан республики на границе с Россией: на пунктах пропуска, где есть соответствующая инфраструктура. Также отдельно могут проехать грузовики и иностранцы.

5. Зарплаты бюджетников Алтайского края выросли на 4%. Это уже третья индексация в этом году.

6. Утром 2 октября Барнаул окутал густой туман. Из-за этого на несколько часов задержали вылеты самолетов, а горожане делились красивыми снимками в соцсетях.

Туман в Барнауле 02.10.2022 . «Инцидент Барнаул».

7. Судебные приставы заявили, что могут частично или полностью остановить исполнительное производство в отношении мобилизованных жителей Алтайского края. Для этого нужно написать заявление в призывном пункте.