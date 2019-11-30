Светлаков заявил, что из КВН вырезают шутки и рассказал одну из них у Урганта

Актер и звезда КВН Сергей Светлаков в эфире передачи «Вечерний Ургант» заявил, что из игр Клуба веселых и находчивых вырезают шутки.

Например, он отметил, что в эфире не вышла шутка про Юлия Гусмана на выступлении «Встречи выпускников» в Екатеринбурге.

По словам Светлакова, Гусман не оценил разминку от его команды «Уральские пельмени». Получив плохие оценки жюри, Сергей Светлаков шутливо спустился к Юлию Гусману в образе персонажа из шоу «Наша Russia». Затем он сообщил залу адрес отеля Гусмана, пожелав «хорошего уральского вечера».

На шутливый вопрос Ивана Урганта, отчего команда Светлакова заняла второе место, актер списал это на «соломоново решение» (отчество Юлия Гусмана — Соломонович). При этом Светлаков согласился с победой соперников.