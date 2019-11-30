Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
30 ноября -9°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Светлаков заявил, что из КВН вырезают шутки и рассказал одну из них у Урганта

Актер и звезда КВН Сергей Светлаков в эфире передачи «Вечерний Ургант» заявил, что из игр Клуба веселых и находчивых вырезают шутки.

Сергей Светлаков.
Сергей Светлаков.
sergeysvetlakov.ru

Например, он отметил, что в эфире не вышла шутка про Юлия Гусмана на выступлении «Встречи выпускников» в Екатеринбурге.

По словам Светлакова, Гусман не оценил разминку от его команды «Уральские пельмени». Получив плохие оценки жюри, Сергей Светлаков шутливо спустился к Юлию Гусману в образе персонажа из шоу «Наша Russia». Затем он сообщил залу адрес отеля Гусмана, пожелав «хорошего уральского вечера».

На шутливый вопрос Ивана Урганта, отчего команда Светлакова заняла второе место, актер списал это на «соломоново решение» (отчество Юлия Гусмана — Соломонович). При этом Светлаков согласился с победой соперников.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость