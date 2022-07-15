Светящиеся брови и массажер для домашних поросят. Тест: что пытается продать «Алиэкспресс»

Для того чтобы пройти тест, отключите блокировщики рекламы (если они у вас установлены).
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Ситуация с описаниями товаров на китайском сайте улучшилась, а вот его ассортимент продолжает удивлять. Попробуем отгадать в тесте altapress.ru, что придумали хитроумные изготовители и зачем это покупают люди. Может, и нам пригодится?
Для того чтобы пройти тест, отключите блокировщики рекламы (если они у вас установлены).
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter