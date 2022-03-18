«Своих не бросаем». Губернатор Алтая напомнил о предках на митинг-концерте «Za Мир! Za Россию!»

День воссоединения Крыма с Россией празднуют в Алтайском крае. 18 марта 2022 года.

Томенко обратился к гостям и участникам митинг-концерта «Za Мир! Za Россию!», который прошел в барнаульском спорткомплексе «Темп».

По данным правительства, более 3 тыс. человек пришли отметить 8-ю годовщину воссоединения Крыма с Россией, поддержать президента России Владимира Путина и спецоперацию ВС РФ на Украине.

«В 2014 году жители Крыма и Севастополя практически единодушно сделали свой выбор, приняли решение вернуться в состав Российской Федерации! Этот выбор был историческим, и Россия с полным осознанием своей огромной ответственности перед нынешними и будущими поколениями приняла их в свою многонациональную семью. Не всем в мире это понравилось, но наша страна заняла твердую и принципиальную позицию, ведь своих мы не бросаем!» — заявил губернатор.

«И несмотря на огромное давление разных сторон и разных сил, и Крым, и Севастополь устойчиво развиваются и строят свое будущее как субъекты Российской Федерации. Вся наша страна полна решимости преодолеть все трудности на пути обеспечения своей безопасности, целостности, суверенитета и независимости. Мы сделаем для этого все возможное, будем верны своей Родине и памяти предков! С праздником вас! Да здравствует Россия!» — обратился Томенко к жителям края.

В правительстве отметили, что на концерте выступили барнаульские творческие коллективы, прозвучали произведения из репертуара знаменитых российских рок-музыкантов.

Напомним, Томенко разрешил 18 марта организовать массовые мероприятия по случаю всероссийского праздника.