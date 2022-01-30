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Жизнь

Священники будут посещать ковидные госпитали в Алтайском крае

В Алтайском крае минздрав планирует наладить с митрополией взаимодействие в части посещения ее представителями пациентов стационаров, сообщает министерство.

Пациент в ковидном госпитале Алтайского края.
Пациент в ковидном госпитале Алтайского края.
zdravalt.ru.

В митрополии назначат ответственных лиц за координацию посещения священнослужителями пациентов стационаров.

Также придется наладить взаимодействие по этому вопросу с органами исполнительной власти в сфере охраны здоровья.

«Министерством здравоохранения Алтайского края будет разработан регламент посещения священнослужителями пациентов в стационарах, и также назначены ответственные лица в медорганизациях за взаимодействие с представителями митрополий/епархий», — рассказали в ведомстве.

Планируется разработать порядок, по которому пациент сможет обратиться к сотруднику больницы с просьбой пригласить к нему священнослужителя.

Ответственный за эту работу специалист приглашает представителя церкви, встречает его и сопровождает в больнице.

В минздраве подчеркнули, что уже назначили ответственного за сотрудничество с РПЦ.

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