Священники будут посещать ковидные госпитали в Алтайском крае

В митрополии назначат ответственных лиц за координацию посещения священнослужителями пациентов стационаров.
Также придется наладить взаимодействие по этому вопросу с органами исполнительной власти в сфере охраны здоровья.
«Министерством здравоохранения Алтайского края будет разработан регламент посещения священнослужителями пациентов в стационарах, и также назначены ответственные лица в медорганизациях за взаимодействие с представителями митрополий/епархий», — рассказали в ведомстве.
Планируется разработать порядок, по которому пациент сможет обратиться к сотруднику больницы с просьбой пригласить к нему священнослужителя.
Ответственный за эту работу специалист приглашает представителя церкви, встречает его и сопровождает в больнице.
В минздраве подчеркнули, что уже назначили ответственного за сотрудничество с РПЦ.