Святая Варвара 2018. О чем молятся мученице и кому она покровительствует

В 2018 году день святой Варвары православные празднуют 17 декабря. В народе этот праздник называли «Варварин день» и «Варварины морозы». Говорили: «Трещит Варюха — береги нос да ухо!» Рассказываем, кто такая святая Варвара и о чем ей молятся.

Святая мученица Варвара: кто это?

По преданию, святая Варвара родилась в Финикии. Ее отцом был влиятельный язычник Диоскур, пишет calend.ru. Он поселил дочь в башне, вдали от посторонних глаз. Варвара росла в заточении. Девушка смотрела в окно, любовалась миром и сама пришла к выводу, что все вокруг создал Творец, а идолы отца — не настоящие боги.

Когда девушку выпустили из башни, чтобы подготовить к замужеству, святая Варвара приняла христианское крещение. Диоскур разгневался. Он пытал дочь и заставлял отречься от веры. Увидев, что вера Варвары не поколебалась, Диоскур сам казнил Варвару.

Вместе со святой Варварой казнили еще одну мученицу — святую Иулианию. Она была поражена стойкостью духа Варвары и сама объявила себя христианкой.

Согласно житию, на мучителя святой Варвары обрушился гнев Божий: Диоскура убило молнией.

Зима. СС0

О чем молятся святой Великомученице Варваре?

У святой Варвары просят защиты от тяжких болезней и внезапной скоропостижной смерти, пишет pravmir.ru.

Кроме того, считается, что святая Варвара покровительствует детям. Об этом сообщает pravoslavie.ru.