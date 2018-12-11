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Жизнь
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Сойкин день 2018. Что нужно делать 11 декабря, чтобы стать счастливым

11 декабря 2018 — народный праздник Сойкин день. Считается, что если сегодня сойка сядет на окно — это хороший знак, а если увидеть птицу и пойти за ней, она укажет дорогу к счастью. Есть и другие названия: Иринархов день, Степаны зимние и «Птица сойка».

Сойка. Птица
Сойка. Птица
СС0

Сойкин день 2018: народные традиции

В народе сойку называли «вещуньей». Это лесная птица может подражать пению других птиц. У нее яркое оперение, хохолок на голове и длинный хвост. Есть предположение, что «сойка» — это уменьшительно-ласкательная форма древнерусского имени птицы «соя», которое произошло от глагола «сиять», пишет hollydays.ru.

Сойка считалась покровительницей новорожденных. Говорили так: «Сойка просит заступничества у вороньей стаи, у метели-крутели за рожденного в этот день, а родившемуся приносит на своем хвосте счастье и удачу».

По другому поверью, у сойки на крылышках находятся зеркальца, и в них можно увидеть будущее.

Ещё 11 декабря гадали на монетах: несколько штук бросали в сугроб, а потом по одной доставали. Если первой попадалась самая крупная, считалось, что счастливчику улыбнется удача. А вот самая мелкая монета, найденная первой, сулила неуспех в делах.

Сойка. Птица
Сойка. Птица
СС0

11 декабря 2018: народные приметы и поговорки

  • Сойка села на окно и начала кричать — к добру.
  • Если последовать за сойкой, то птица покажет дорогу к счастью.
  • Богатство сулит позвякивание в колодце.
  • Если 11 декабря вороны летают по небу, скоро начнется снегопад, если расселись на земле — будет оттепель, а если сидят стаями на нижних ветвях дерева или в кронах ближе к стволу — стоит ждать непогоду и ветер.
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