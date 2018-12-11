Сойкин день 2018. Что нужно делать 11 декабря, чтобы стать счастливым

11 декабря 2018 — народный праздник Сойкин день. Считается, что если сегодня сойка сядет на окно — это хороший знак, а если увидеть птицу и пойти за ней, она укажет дорогу к счастью. Есть и другие названия: Иринархов день, Степаны зимние и «Птица сойка».