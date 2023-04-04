В 2023 году католическую Пасху отмечают 9 апреля.
Даты праздников нечасто совпадают, и католическую Пасху отмечают раньше православной. В последний раз обе церкви праздновали в один день в 2004 году.
Изначально католическая церковь отмечала Пасху в соответствии с Пасхалией, созданной в Александрии. День весеннего равноденствия в ней был неизменным — 21 марта.
Однако в XIV веке Христофор Клавиус предложил другой календарь для определения Пасхи. Папа Римский Григорий XIII его одобрил, и с 1582 года католики перешли на новый — григорианский — календарь.
В свою очередь восточная церковь отказалась от нововведения, и православная церковь продолжила отмечать по юлианскому календарю.
Она же оставила старые традиции с переходом в 1918 году на новое летоисчисление. Так даты праздника в разных церквях разошлись.
Для всех христианских конфессий Пасха — один из важных праздников в году.
Накануне торжества в раннее субботнее утро в католических храмах проводят обряд благословения огня и воды.
После окончания службы верующие отправляются в крестный ход, а вечером зажигают особую свечу — Пасхал. В пасхальную ночь в церквях проводят обряд крещения для взрослых.
В день праздника дети ходят по домам, поют песни и поздравляют с Пасхой. Все обмениваются крашеными яйцами. Малышам на Пасху дарят сладости в виде яиц и кроликов.
Во многих европейских странах родители для своих день готовят корзинки со сладостями — подарок от Пасхального кролика — и прячут в доме. На утро домочадцы вместе ищут угощение.
В Германии на улице разжигают большой костер, который символизирует сжигание зимы и приход теплых дней.
В Италии верующие стремятся попасть на столичную главную площадь, чтобы услышать поздравление от Папы Римского. Их же транслируют по телевизору.
А в Испании устраивают целые фестивали. По улицам проезжают платформы, на которых разыгрываются театральные действа.
Православную Пасху в 2023 году будут отмечать 16 апреля.
Подробнее о традициях и приметах праздника можно узнать в материале altapress.ru.