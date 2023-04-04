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Почему Пасху отмечают в разные дни?

Изначально католическая церковь отмечала Пасху в соответствии с Пасхалией, созданной в Александрии. День весеннего равноденствия в ней был неизменным — 21 марта.

Однако в XIV веке Христофор Клавиус предложил другой календарь для определения Пасхи. Папа Римский Григорий XIII его одобрил, и с 1582 года католики перешли на новый — григорианский — календарь.

В свою очередь восточная церковь отказалась от нововведения, и православная церковь продолжила отмечать по юлианскому календарю.

Она же оставила старые традиции с переходом в 1918 году на новое летоисчисление. Так даты праздника в разных церквях разошлись.