4 апреля
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Жизнь

Сжигание зимы и прятки с зайчиком. Особенности католической Пасхи 2023

Католическую Пасху, как правило, отмечают раньше православной. Связано это с историческими особенностями летоисчисления. Altapress.ru рассказывает, чем католический праздник отличается от православного, и как встречают Пасху в разных странах.

Кулич, пасха и крашеные яйца
Кулич, пасха и крашеные яйца
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Когда отмечают католическую Пасху?

В 2023 году католическую Пасху отмечают 9 апреля.

Даты праздников нечасто совпадают, и католическую Пасху отмечают раньше православной. В последний раз обе церкви праздновали в один день в 2004 году.

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Почему Пасху отмечают в разные дни?

Изначально католическая церковь отмечала Пасху в соответствии с Пасхалией, созданной в Александрии. День весеннего равноденствия в ней был неизменным — 21 марта.

Однако в XIV веке Христофор Клавиус предложил другой календарь для определения Пасхи. Папа Римский Григорий XIII его одобрил, и с 1582 года католики перешли на новый — григорианский — календарь.

В свою очередь восточная церковь отказалась от нововведения, и православная церковь продолжила отмечать по юлианскому календарю.

Она же оставила старые традиции с переходом в 1918 году на новое летоисчисление. Так даты праздника в разных церквях разошлись.

Пасха. Яйца
Пасха. Яйца
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Традиции католической Пасхи

Для всех христианских конфессий Пасха — один из важных праздников в году.

Накануне торжества в раннее субботнее утро в католических храмах проводят обряд благословения огня и воды.

После окончания службы верующие отправляются в крестный ход, а вечером зажигают особую свечу — Пасхал. В пасхальную ночь в церквях проводят обряд крещения для взрослых.

В день праздника дети ходят по домам, поют песни и поздравляют с Пасхой. Все обмениваются крашеными яйцами. Малышам на Пасху дарят сладости в виде яиц и кроликов.

4
Как отмечают праздник в разных странах?

Во многих европейских странах родители для своих день готовят корзинки со сладостями — подарок от Пасхального кролика — и прячут в доме. На утро домочадцы вместе ищут угощение.

В Германии на улице разжигают большой костер, который символизирует сжигание зимы и приход теплых дней.

В Италии верующие стремятся попасть на столичную главную площадь, чтобы услышать поздравление от Папы Римского. Их же транслируют по телевизору.

А в Испании устраивают целые фестивали. По улицам проезжают платформы, на которых разыгрываются театральные действа.

Пасха. Кулич. Цветы
Пасха. Кулич. Цветы
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Когда отмечают православную Пасху?

Православную Пасху в 2023 году будут отмечать 16 апреля.

Подробнее о традициях и приметах праздника можно узнать в материале altapress.ru.

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