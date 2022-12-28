28 декабря
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Жизнь

«Таинственное и неуловимое животное». Где на Алтае можно встретить северного оленя

День поиска северного оленя отмечают ежегодно 28 декабря. Altapress.ru рассказывает, в чем особенность его лесного подвида, который сохранился на территории Алтайского биосферного заповедника.

Северные олени на Алтае.
Северные олени на Алтае.
А. Позняков

Что известно о северных оленях Алтая?

1. До 1910 года лесной подвид северного оленя населял территорию современного Алтайского заповедника и считался обычным. С конца 1990 годов встречи с этими животными прекратились.

Северный олень.
Северный олень.
Биосферный заповедник.

2. Только в 2012 году сотрудники заповедника при вертолетном облете нашли и сфотографировали стадо из 27 оленей. Это стало открытием года в Алтайском заповеднике.

«Впервые за много лет мы получили фотографии этих животных. Теперь мы можем говорить, что лесной северный олень сохранился в Алтайском заповеднике. Фотографии позволяют сказать, что это стадо в 27 голов. Четко прослеживается и половозрастной состав. Я считаю обнаружение стада лучшим открытием 2012 года для нас. Это на самом деле эпохальное событие», — рассказывал тогда директор Алтайского заповедника Игорь Калмыков.

Северный олень.
Северный олень.
Биосферный заповедник.

3. Северные олени встречаются действительно редко, потому что живут локальными группировками и далеко друг от друга. По словам директора заповедника, таежная форма северного оленя очень слабо изучена, это в какой-то степени «таинственное и неуловимое животное».

Северные олени на Алтае.
Северные олени на Алтае.
В. Адошкин

4. При лучших раскладах эксперты насчитывают не более 200 голов подвида на территории Республики Алтай. Поэтому лесной подвид северного оленя занесен в Красную книгу России.

Северные олени на Алтае.
Северные олени на Алтае.
А. Позняков

5. Северные олени не особо боятся человека. В сотне шагов от него животные могут достаточно долго разглядывать «двуногого», затем, отбежав десяток-другой метров, остановиться и снова разглядывать,. Выстрелы охотников их не пугают.

Северные олени на Алтае.
Северные олени на Алтае.
В. Адошкин

6. Среди видов оленей только у северных самки тоже имеют рога.

Северные олени на Алтае.
Северные олени на Алтае.
А. Позняков
Северные олени на Алтае.
Северные олени на Алтае.
А. Позняков
Северные олени на Алтае.
Северные олени на Алтае.
А. Пономарев
Северные олени на Алтае.
Северные олени на Алтае.
А. Позняков
Северные олени на Алтае.
Северные олени на Алтае.
А. Пономарев
Северные олени на Алтае.
Северные олени на Алтае.
А. Позняков

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