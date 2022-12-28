«Таинственное и неуловимое животное». Где на Алтае можно встретить северного оленя

День поиска северного оленя отмечают ежегодно 28 декабря. Altapress.ru рассказывает, в чем особенность его лесного подвида, который сохранился на территории Алтайского биосферного заповедника.

Что известно о северных оленях Алтая?

1. До 1910 года лесной подвид северного оленя населял территорию современного Алтайского заповедника и считался обычным. С конца 1990 годов встречи с этими животными прекратились.

Северный олень. Биосферный заповедник.

2. Только в 2012 году сотрудники заповедника при вертолетном облете нашли и сфотографировали стадо из 27 оленей. Это стало открытием года в Алтайском заповеднике.

«Впервые за много лет мы получили фотографии этих животных. Теперь мы можем говорить, что лесной северный олень сохранился в Алтайском заповеднике. Фотографии позволяют сказать, что это стадо в 27 голов. Четко прослеживается и половозрастной состав. Я считаю обнаружение стада лучшим открытием 2012 года для нас. Это на самом деле эпохальное событие», — рассказывал тогда директор Алтайского заповедника Игорь Калмыков.

Северный олень. Биосферный заповедник.

3. Северные олени встречаются действительно редко, потому что живут локальными группировками и далеко друг от друга. По словам директора заповедника, таежная форма северного оленя очень слабо изучена, это в какой-то степени «таинственное и неуловимое животное».

Северные олени на Алтае. В. Адошкин

4. При лучших раскладах эксперты насчитывают не более 200 голов подвида на территории Республики Алтай. Поэтому лесной подвид северного оленя занесен в Красную книгу России.

Северные олени на Алтае. А. Позняков

5. Северные олени не особо боятся человека. В сотне шагов от него животные могут достаточно долго разглядывать «двуногого», затем, отбежав десяток-другой метров, остановиться и снова разглядывать,. Выстрелы охотников их не пугают.

Северные олени на Алтае. В. Адошкин

6. Среди видов оленей только у северных самки тоже имеют рога.