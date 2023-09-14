Крепкие орешки и сладкий чернослив. 5 интересных и сытных рецептов пирогов для осени

Медовый пирог с орехами
Ингредиенты для теста:
- Мука — 500 г;
- Мед — 200 г;
- Сливочное масло — 150 г;
- Яйца — 2 шт.;
- Желтки — 2 шт.;
- Разрыхлитель — 10 г.
Ингредиенты для начинки:
- Грецкие орехи — 250 г;
- Сахар — 120 г;
- Яичный белок — 2 шт.
Пирог с орехами.
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Приготовление:
- Орехи подсушить в духовке семь минут при температуре 180 градусов и измельчить скалкой.
- Муку смешать с разрыхлителем, после чего добавить сливочное масло и мед.
- Яйца смешать с солью, добавить в тесто и тщательно перемешать, после чего убрать в холодильник на 15 минут.
- Белки взбить с сахаром до пышной пены и добавить к ней измельченные орехи.
- Тесто разделить на две части: большую раскатать и выложить в противень, потом добавить начинку. Оставшееся тесто раскатать и накрыть начинку, после чего сделать в нем отверстия.
- Блюдо запекать в духовке 20 минут при температуре 180 градусов.
Нежный тыквенный пирог
Ингредиенты для теста:
- Мука — 300 г;
- Сахар — 2 ст. л.;
- Масло — 250 г;
- Желток — 2 шт.
Ингредиенты для начинки:
- Тыква — 900 г;
- Сахарная пудра — 9 ст. л.;
- Соль — 0,5 ч. л.;
- Смесь "4 пряности для выпечки" — 1 ч. л.;
- Яйца — 3 шт.;
- Вода — 2 ст. л.;
- Сметана — 300 г.
Тыквенный пирог.
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Приготовление:
- Очищенную тыкву нарезать небольшими кусочками и запекать в фольге 20 минут при температуре 200 градусов. Готовый овощ измельчить в блендере.
- К тыкве добавить яйца, сметану, специи и сахарную пудру, после чего тщательно перемешать.
- К желткам добавить сахар и тщательно взболтать. Муку смешать с размягченным маслом, потом добавить яйца. Замесить тесто и убрать его в холодильник на 30-40 минут.
- Охлажденное тесто раскатать в лист толщиной 0,5 см, выложить форму и проткнуть вилкой, после чего запекать в духовке 15-20 минут при температуре 200 градусов.
- На слегка запеченное тесто выложить начинку и запекать блюдо в духовке 30 минут при температуре 200 градусов.
Овощной пирог “Осеннее солнце”
Ингредиенты:
- Цукини — 2 шт.;
- Морковь — 3 шт.;
- Масло сливочное — 150 г;
- Мука пшеничная — 300 г;
- Вода холодная — 7 ст. л.;
- Соль — по вкусу;
- Яйцо куриное — 4 шт.;
- Сыр твердый — 150 г;
- Молоко — 300 мл;
- Чеснок — 2 зуб.
Овощной пирог "Осеннее солнце".
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Приготовление:
- Холодное масло мелко нарубить ножом, смешать с солью и мукой. Тесто выложить в миску и добавить холодной воды, после чего замесить его повторно.
- Готовое тесто равномерно распределить в форме для запекания и убрать в холодильник на 30-40 минут.
- Овощи тонко нашинковать и выложить на тесто.
- Молоко, яйца тертый сыр и чеснок тщательно перемешать в миске. Готовую смесь распределить по пирогу.
- Блюдо запекать в духовке 60-70 минут при температуре 180 градусов.
Картофельный пирог с мясной прослойкой
Ингредиенты:
- Картофель — 4 шт.;
- Мука пшеничная — 250 г;
- Сливочное масло — 80 г;
- Лук репчатый — 2 шт.;
- Болгарский перец — 3 шт.;
- Оливковое масло — 4 ст. л.;
- Рубленое мясо — 500 г;
- Паприка — 1 ч. л.;
- Яйца — 3 шт.;
- Молоко — 150 мл;
- Томатная паста — 2 ст. л.
Пирог с мясом.
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Приготовление:
- Очищенный картофель отварить и размять. Добавить к нему размягченное сливочное масло, муку, яйца, молоко, соль и замесить тесто.
- Форму для запекания смазать маслом, выложить в нее тесто и сформировать бортики. Корж выпекать 15 минут в духовке при 180 градусах. Лук и болгарский перец мелко нарезать и обжарить, после чего посолить.
- Рубленое мясо посолить, приправить паприкой и обжарить отдельно.
- На корж выложить слоями мясо и перец с луком. Блюдо смазать томатной пастой и запекать в духовке 45 минут при 180 градусах.
Пирог с курицей и черносливом
Ингредиенты:
- Тесто рубленое — 250 г;
- Курица копченая — 400 г;
- Лук репчатый — 2 шт.;
- Чернослив — 60 г;
- Масло оливковое — 30 мл;
- Сыр — 100 г;
- Яйца — 3 шт.;
- Сметана — 50 г;
- Сливки — 100 мл;
- Крупа манная — 30 г;
- Специи — по вкусу.
Пирог с черносливом.
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Приготовление:
- Тесто распределить по форме для запекания и сделать отверстия вилкой.
- Выложить в форму нарезанную курицу, обжаренный лук, чернослив и тертый сыр.
- В миске смешать сметану, яйца, сливки, соль, манку и специи. Смесь равномерно вылить на пирог, после чего запекать его в духовке 30-40 минут при температуре 190 градусов.