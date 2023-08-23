Выпечка хлеба и торговля на ярмарках. Как отмечать третий Ореховый Спас 2023

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История праздника

Праздник прозвали Ореховым, так как в народе в конце августа начинали собирать созревшие орехи и готовить из них различные блюда и лакомства.

Также день называют Нерукотворным. Связано это с библейский преданием. Согласно ему после сна Иисус Христос умылся, вытер лицо полотенцем, и на нем отпечатался лик Сына Божьего.

После этого полотенце стало обладать целительными свойствами. А с отпечатанного лика впоследствии написали первые иконы Спаса Нерукотворного.