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Жизнь

Такси, фасады, космос: где можно увидеть и послушать послание президента РФ

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, которое состоится 15 января в 12:00 по московскому времени, впервые «информационно поддержат» с помощью крупнейших медиафасадов Москвы, сообщает РБК.

МКС.
МКС.
vk.com/olegmks

«Поддержка» обращения президента будет осуществляться на шести крупнейших рекламных экранах — на фасаде гостиницы «Космос», Центрального телеграфа, здании Дома книги, кинотеатра «Октябрь», дома № 28 на Новом Арбате, а также ТЦ «Ереван Плаза».

Москвичи посмотрят трансляцию в аэропортах, столичных барах и кафе (каких именно, не уточняется), пишет bfm.ru.

Прямой трансляции послания в столичном метрополитене не будет — экраны работают в беззвучном режиме, а сделать синхронные субтитры технически невозможно. Вместо трансляции в метро «Москва 24» соберет ключевые цитаты из послания и покажет их пассажирам в рамках отдельной программы.

Обращение главы государства увидят на борту Международной космической станции (МКС). В Адыгее его увидят в поликлиниках и МФЦ. В Астрахани послание будет звучать в такси.

В Барнауле (конференц-зал Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства (ул. Мало-Тобольская, 19) эксперты дискуссионного клуба «2030» сначала посмотрят, а потом обсудят президентское послание.

Традиционно, прямую трансляцию послания можно посмотреть на Первом канале и России 1.

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