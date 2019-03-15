Талые воды подтопили частные дома в Барнауле

Частные дома в Барнауле на улице Правый берег Пруда затопило талыми водами. Об этом местные жители 14 марта сообщили телеканалу « Вести Алтай ».

Известно, что в домах Центрального района вода поднялась на 8−10 см от пола. Люди вынуждены ходить по доскам и спать рядом с лужами, вещи и бытовая техника испорчены.

По словам жительницы Барнаула, которая сняла видео, откачка воды из домов не помогает. «Это не Затон, это Центральный район города Барнаула. Люди топят печку, но это бесполезно», — сказала женщина.

Напомним, в феврале рядом с мостами через реку Пивоварку по улицам Юрина, Красный текстильщик и проспекту Коммунаров поднялся уровень воды. Это произошло из-за скопления льда. Более того, эксперты в этом году прогнозировали сложный паводок из-за превышение уровня снега в два раза. По последним данным,

Первую волну паводка в Алтайском крае ожидают только в начале апреля.