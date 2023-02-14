Театр драмы устраивает юбилейный вечер в честь 50-летия Антона Киркова

8 марта Антон Кирков будет отмечать юбилей — 50 лет. В честь этого мероприятие назвали «50/50», что означает «золотую середину».

Вечер будет состоять из двух частей. В первой — зрителям покажут постановку по автобиографии, написанной самим юбиляром. В ней сыграют Кирков-персонаж и реальный Антон Кирков. Они будут параллельно существовать в монологах-воспоминаниях и диалогах с персонажами.

Во второй части устроят театральный капустник с дружескими поздравлениями и официальными чествованиями.

За постановку вечера отвечает артист Виктор Осипов.

«На самом деле это даже больше подарок для меня и, думаю, для всех артистов театра. Антон настолько открытый и жизнерадостный человек, душа и лицо нашего театра, что рассказывать о нем, придумывать что-то вместе с ним уже праздник», — поделился Осипов.

Биография

Антон Кирков родился 8 марта 1973 года в Барнауле в семье артиста Анатолия Киркова и художницы по свету Нины Кирковой.

Он окончил Барнаульское музыкальное училище по специальности «Актер драматического театра» в 1992 году. Творческую деятельность начал в Молодежном театре Алтая.

В 2006 году начал работать в труппе краевого театра драмы. За все эти годы он сыграл почти 60 образов — в том числе образующие классику русской и мировой литературы.