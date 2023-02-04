Звезда «Кухни» рассказал о предстоящих гастролях после увольнения из театра

В гастрольном туре вместе с Назаровым будет выступать и его супруга, актриса Ольга Васильева. Их не так давно уволили из из МХТ им. Чехова, напоминает Газета.Ru.

Концерт будет называться «L'amour-мур, или держава набекрень». Назаров и Васильева намерены выступить в шести городах Израиля.

Назаров играл в сериале «Кухня» шеф-повара Виктора Петровича Баринова. Эта роль еще больше прославила и без того известного артиста.

Ранее

Художественный руководитель МХТ им. А. П. Чехова Константин Хабенский уволил из театра народного артиста РФ Дмитрия Назарова и его жену Ольгу Васильеву.

Официальной причиной называют публичные высказывания артистов о СВО и «антироссийские настроения».

А певец Газманов получил 17 млн рублей на создание базы патриотических песен.