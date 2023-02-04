4 февраля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Звезда «Кухни» рассказал о предстоящих гастролях после увольнения из театра

Звезда сериала «Кухня» Дмитрий Назаров анонсировал свои заграничные гастроли, сообщает Telegram-канал «НеМалахов. Сливки».

Дмитрий Назаров.
Дмитрий Назаров.

В гастрольном туре вместе с Назаровым будет выступать и его супруга, актриса Ольга Васильева. Их не так давно уволили из из МХТ им. Чехова, напоминает Газета.Ru.

Концерт будет называться «L'amour-мур, или держава набекрень». Назаров и Васильева намерены выступить в шести городах Израиля.

Назаров играл в сериале «Кухня» шеф-повара Виктора Петровича Баринова. Эта роль еще больше прославила и без того известного артиста.

Ранее

Художественный руководитель МХТ им. А. П. Чехова Константин Хабенский уволил из театра народного артиста РФ Дмитрия Назарова и его жену Ольгу Васильеву.

Официальной причиной называют публичные высказывания артистов о СВО и «антироссийские настроения».

А певец Газманов получил 17 млн рублей на создание базы патриотических песен.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость