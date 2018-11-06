Барнаулец рассказал о полицейских, которые искали в его смартфоне Telegram

Барнаульские полицейские подвергли местного жителя необычному обыску. Горожанин Илья рассказал altapress.ru о том, что у него забрали смартфон и проверяли наличие приложения Telegram.

Илья,

барнаулец:

Это случилось где-то в двадцатых числах октября. Я шел домой по частному сектору. Было темно, уже шел девятый час. Сзади подъехала машина ППС, из нее вышли полицейские, подошли ко мне и попросили предъявить документы для проверки личности. Я подчинился — показал права. Мне стали задавать вопросы: где и кем я работаю, куда иду.

Telegram есть? А если найду?

Затем полицейские попросили парня показать им содержимое его рюкзака. Илья вытащил вещи и показал их стражам порядка.

Илья,

барнаулец:

Внимательно просмотрели все, вплоть до чеков из магазина. Карманы тоже пришлось вывернуть. А потом попросили предъявить смартфон. Я отдал. Полицейские взяли его и спросили, есть ли у меня приложение Telegram. Я ответил, что нет. Тогда они просмотрели мои контакты в телефонной книге, журнал вызовов. Затем один из сотрудников отнес телефон в служебный автомобиль и несколько минут что-то там «пробивал».

Мессенджер. Telegram. WhatsApp. ССО

Когда барнаулец решился спросить, с чем связан обыск, ему ответили, что это «обычная проверка». Парень утверждает, что полицейские были достаточно серьезны — это не было похоже на розыгрыш.

Илья,

барнаулец:

В итоге мне вернули телефон, вежливо попрощались, и мы разошлись. Ни имен, ни нагрудных номеров, ни номера их машины я не запомнил — темно было, да и к тому же я растерялся. Конечно, я понимал, что они делают что-то не то. Но если бы я начал качать права, они бы могли просто задержать меня, а мне этого не хотелось.

В ГУ МВД по Алтайскому краю не смогли прокомментировать этот инцидент, поскольку точных данных о случившемся барнаулец не назвал.

Что делать , если вас остановили сотрудники полиции

Как рассказал altapress.ru юрисконсульт компании «Юрисдело» Андрей Сандаковский, при обращении к гражданину сотрудник полиции обязан назвать свои должность, звание, фамилию, предъявить служебное удостоверение, после чего сообщить причину и цель обращения.

В случае проведения обыска полицейский должен разъяснить гражданину причины и основания, а также возникающие в связи с этим права и обязанности.

Смартфон. СС0

Если вас просят предъявить документы, необходимо поинтересоваться, с какой целью идет проверка, в каком правонарушении вас обвиняют или подозревают.

Согласно Закону «О полиции» стражи порядка вправе проверять документы в следующих случаях:

при подозрении гражданина в совершении преступления;

если имеются сведения , что человек находится в розыске;

что человек находится в розыске; если имеется повод к возбуждению в отношении гражданина дела об административном правонарушении;

при наличии оснований для задержания , предусмотренных федеральным законом.

Когда и как полицейские имеют право обыскивать гражданина

Изъятие смартфона относится к досмотру, который регулирует ст. 27.7. КоАП РФ, сообщил Андрей Сандаковский. Согласно этой статье:

обследование вещей осуществляется в случае необходимости в целях обнаружения орудий совершения либо предметов административного правонарушения;

личный досмотр производится лицом одного пола с досматриваемым в присутствии двух понятых того же пола;

досмотр вещей осуществляется уполномоченными должностными лицами в присутствии двух понятых либо с применением видеозаписи;

в исключительных случаях при наличии достаточных оснований полагать , что при гражданине находятся оружие или предметы , используемые в качестве оружия , досмотр может проходить без понятых.

В случае просьб или требований показать содержимое сумки или смартфона нужно попросить сотрудника полиции обосновать эту просьбу — узнать, в чем вас обвиняют, а также потребовать, чтобы сотрудник полиции нашел двух понятых для проведения досмотра.

Сообщения о том, что полицейские проверяют телефоны на наличие мессенджера Telegram поступали и из других регионов России. Тогда в МВД прокомментировали, что это «не соответствует действительности», а если такое произойдет — нужно жаловаться на такие действия в вышестоящий орган полиции или прокуратуру.