30 октября
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Жизнь

Telegram заблокировали — или нет? Что произошло с российским мессенджером

Домен коротких ссылок мессенджера Telegram — t. me на короткое время заблокировали в России. Каковы были причины блокировки и значит ли это, что заблокируют самое приложение — в материале altapress.ru.

Сервис Telegram.
Сервис Telegram.
Pixabay.com

По какой причине заблокировали домен?

Домен t. me появился в «черном» списке сервиса Роскомнадзора проверки ограничения доступа к сайтам и их страницам 29 октября.

Домен заблокировали согласно ст. 15.3 ФЗ «Об информации». Согласно ей, ограничивают доступ к сайтам с информацией, содержащей призывы к массовым беспорядкам или участию в них, а также к осуществлению экстремистской деятельности.

Какие записи Telegram содержали запрещенную информацию?

В частности Генпрокуратура постановила заблокировать доступ к трем записям в разных Telegram-каналах, передает «КоммерсантЪ». Они содержали копии ролика Вооруженных сил Украины с призывом сдаваться в плен, адресованным российским военнослужащим.

Из-за их блокировки перестали работать все ссылки на t.me. Однако записи все еще доступны в приложении мессенджера.

Telegram, социальные сети.
Telegram, социальные сети.
CC0

Могут ли заблокировать приложение Telegram?

Нет. Роскомнадзор заявил, что «блокировка данной социальной сети в настоящее время на территории России исключена».

Доступен ли домен сейчас?

Да, на данный момент t. me вышел из реестра. Сайт полностью работает.

Сервис Роскомнадзора проверки ограничения доступа к сайтам и их страницам
Сервис Роскомнадзора проверки ограничения доступа к сайтам и их страницам
Сервис Роскомнадзора проверки ограничения доступа к сайтам и их страницам
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