По какой причине заблокировали домен?
Домен t. me появился в «черном» списке сервиса Роскомнадзора проверки ограничения доступа к сайтам и их страницам 29 октября.
Домен заблокировали согласно ст. 15.3 ФЗ «Об информации». Согласно ей, ограничивают доступ к сайтам с информацией, содержащей призывы к массовым беспорядкам или участию в них, а также к осуществлению экстремистской деятельности.
Какие записи Telegram содержали запрещенную информацию?
В частности Генпрокуратура постановила заблокировать доступ к трем записям в разных Telegram-каналах, передает «КоммерсантЪ». Они содержали копии ролика Вооруженных сил Украины с призывом сдаваться в плен, адресованным российским военнослужащим.
Из-за их блокировки перестали работать все ссылки на t.me. Однако записи все еще доступны в приложении мессенджера.
Могут ли заблокировать приложение Telegram?
Нет. Роскомнадзор заявил, что «блокировка данной социальной сети в настоящее время на территории России исключена».
Доступен ли домен сейчас?
Да, на данный момент t. me вышел из реестра. Сайт полностью работает.