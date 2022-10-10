Telegram «тормозит страшно», поделились пользователи.
«Приложение заметно сбоит», — говорят юзеры, сообщает Baza.
Отмечается, что сообщения не грузятся или уходят с задержкой.
Ранее россияне пожаловались на сбой в работе беспроводных наушников.
Пользователи Telegram сообщили о сбое в работе мессенджера 10 октября, пишет «Лента.ру».
Telegram «тормозит страшно», поделились пользователи.
«Приложение заметно сбоит», — говорят юзеры, сообщает Baza.
Отмечается, что сообщения не грузятся или уходят с задержкой.
Ранее россияне пожаловались на сбой в работе беспроводных наушников.
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