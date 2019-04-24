Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
24 апреля
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Телеведущий Соловьев прокомментировал слухи о своей зарплате в 67 миллионов рублей

Ведущий Владимир Соловьев отреагировал на слухи о своей зарплате в размере 67 миллионов рублей. Тележурналист раскрыл тайну о доходах в эфире программы «Кто против?». Об этом сообщают Вести.ru.

Телеведущий Владимир Соловьев.
Телеведущий Владимир Соловьев.
kremlin.ru

Политолог Андрей Мишин предложил выдвинуть журналиста на пост премьер-министра Украины. Соловьев пошутил, что Киев «не потянет» его премьерство: «Нет шансов. Бюджета Украины не хватит. Тут какие-то глупцы написали, что у меня зарплата 67 миллионов. Что гораздо ниже моей реальной зарплаты. 67 миллионов за эфир, за час! А знаете, что смешно? Что ведь поверят и будут цитировать».

По словам журналиста, первым эту ложь сначала распространил некий украинский блогер. А затем неправду стало повторять издание «Собеседник». После чего цифры подхватили проукраинские и антироссийски настроенные СМИ и пользователи Сети.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость