Телеведущий Соловьев прокомментировал слухи о своей зарплате в 67 миллионов рублей

Ведущий Владимир Соловьев отреагировал на слухи о своей зарплате в размере 67 миллионов рублей. Тележурналист раскрыл тайну о доходах в эфире программы «Кто против?». Об этом сообщают Вести.ru.

Политолог Андрей Мишин предложил выдвинуть журналиста на пост премьер-министра Украины. Соловьев пошутил, что Киев «не потянет» его премьерство: «Нет шансов. Бюджета Украины не хватит. Тут какие-то глупцы написали, что у меня зарплата 67 миллионов. Что гораздо ниже моей реальной зарплаты. 67 миллионов за эфир, за час! А знаете, что смешно? Что ведь поверят и будут цитировать».

По словам журналиста, первым эту ложь сначала распространил некий украинский блогер. А затем неправду стало повторять издание «Собеседник». После чего цифры подхватили проукраинские и антироссийски настроенные СМИ и пользователи Сети.