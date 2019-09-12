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Жизнь

«Теперь это только его дом». К барнаульцам в гости заполз тарантул

Жительница Барнаула Людмила обнаружила в своем частном доме на станции Ползуново огромного паука, предположительно, южнорусского тарантула. Об этом сообщает Инцидент Барнаул.

Паук.
Паук.
Инцидент Барнаул

«Кто нибудь знает, что это за паук? См 2−2,5 в длину. Нашли у себя дома. В интернете по описанию похож на южнорусского тарантула. Боюсь, что он у нас не один», — пишет Людмила.

«Теперь это его дом», — иронизируют барнаульцы в комментариях. Многие порекомендовали сжечь животное, предполагая, что оно очень опасно.

Однако среди подписчиков сообщества нашлись те, кто уже не раз сталкивался с такими пауками. Они уверяют, что это мизгирь — южнорусский тарантул. «Охотится в основном на насекомых, живёт в траве, роет норы. Может убить и сожрать даже мышь. Для человека укус болезнен, но не опасен, по ощущениям как укус осы. Боятся его не стоит, он полезный», — пишут в комментариях.

В июле алтайские ученые предупредили об угрозе нашествия опасных пауков — каракуртов. Каракуртов называют «черной вдовой». Яд каракурта в 15 раз сильнее яда гремучей змеи.

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