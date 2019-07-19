Алтайские ученые предупредили об угрозе нашествия опасных пауков

Ученые Алтайского госуниверситета предупреждают, что сухая и жаркая погода, которая несколько недель держалась на Алтае, может привлечь из Казахстана каракуртов, сообщают «Вести. Алтай».

По мнению ученых, наиболее вероятно появление каракуртов на юго-западе Алтайского края — в Михайловском, Угловском районах и Славгороде.

Гнездами таким паукам могут служить погреба, сараи и даже оставленная на улице обувь.

Каракуртов называют «черной вдовой». Яд каракурта в 15 раз сильнее яда гремучей змеи. На месте укуса видно маленькое красное пятнышко, которое быстро исчезает.

Через 10−15 минут после укуса резкая боль распространяется в область живота, поясницы и груди, немеют ноги. Наступает сильное психическое возбуждение: укушенный человек испытывает страх смерти. Нередко наблюдаются головокружение, головная боль, удушье, судороги, рвота. Характерно посинение лица, замедление и аритмия пульса, появление белка и крови в моче.

Затем больной становится вялым, ведет себя неспокойно, сильные боли лишают его сна. При отсутствии медицинской помощи, через день-два после укуса наступает смерть. При укусе паука необходимо срочно обратиться к врачу.