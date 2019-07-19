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Жизнь

Алтайские ученые предупредили об угрозе нашествия опасных пауков

Ученые Алтайского госуниверситета предупреждают, что сухая и жаркая погода, которая несколько недель держалась на Алтае, может привлечь из Казахстана каракуртов, сообщают «Вести. Алтай».

Каракурт.
Каракурт.
СС0, via Wikimedia Commons

По мнению ученых, наиболее вероятно появление каракуртов на юго-западе Алтайского края — в Михайловском, Угловском районах и Славгороде.

Гнездами таким паукам могут служить погреба, сараи и даже оставленная на улице обувь.

Каракуртов называют «черной вдовой». Яд каракурта в 15 раз сильнее яда гремучей змеи. На месте укуса видно маленькое красное пятнышко, которое быстро исчезает.

Через 10−15 минут после укуса резкая боль распространяется в область живота, поясницы и груди, немеют ноги. Наступает сильное психическое возбуждение: укушенный человек испытывает страх смерти. Нередко наблюдаются головокружение, головная боль, удушье, судороги, рвота. Характерно посинение лица, замедление и аритмия пульса, появление белка и крови в моче.

Затем больной становится вялым, ведет себя неспокойно, сильные боли лишают его сна. При отсутствии медицинской помощи, через день-два после укуса наступает смерть. При укусе паука необходимо срочно обратиться к врачу.

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