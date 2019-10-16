Теперь складской и бухгалтерский учет на предприятии можно полностью интегрировать с Фингуру!

Сервис «Мой склад» от аутсорсинговой бухгалтерской компании «Фингуру» позволяет полностью объединить складской и бухгалтерский учет. Экономьте время и деньги вместе с Фингуру!

Для любой организации, занимающейся продажей товаров, ведение складского учета и бухгалтерии является обязательным условием законного существования. С развитием технологий и облачных сервисов отпадает необходимость вести учет вручную и лично передавать отчетность в контролирующие органы. Найти комплексное решение для торговли можно с помощью сервиса «Мой склад» от Фингуру.

Проблемы в ведении складского и бухгалтерского учета в организации

Основная задача складского учета на предприятии — фиксация прибытия товара на склад, перемещение и выбытие (продажа). Эти действия должны подтверждаться документально: товарные накладные, акты о расхождении. Каждый товар имеет собственную карточку, оформленную по ТОРГ-28.

На основании указанной документации бухгалтерия отражает движения продукции в виде хозяйственных операций. Несвоевременный учет или ошибка по причине человеческого фактора может привести к недостачам или пересортице товара.

Также не автоматизированный учет приводит к возникновению следующих проблем:

повышается риск хищений;

усложнен контроль за деятельностью сотрудников , если склад находится в удаленном от офиса / магазина месте;

если склад находится в удаленном от офиса / магазина месте; отсутствие общей информационной базы не дает сотрудникам контролировать движение продукции в режиме онлайн;

большой объем бумажной работы и временные затраты на ее оформление и передачу;

информация об остатках товаров на складе не всегда актуальна на момент запроса;

необходимость проведения частых плановых и внеплановых инвентаризаций.

При больших объемах продаж, а также при наличии дополнительных офисов и подразделений, «ручной» учет становится более затратным по времени и ресурсам. Выходом становится автоматизация процесса складского учета и интеграция с бухгалтерией. Для этого необходимо обратиться в компанию, предоставляющую бухгалтерские услуги для торговли. Фингуру предлагает воспользоваться комплексным решением и интегрировать складской и бухгалтерский учет по формуле: «Мой склад» + Фингуру.

Сервис «Мой склад». Архив «Фингуру».

Для кого создан сервис «Мой склад»?

Сервис «Мой склад» от Фингуру подходит предприятиям, занимающимся торговлей и ведущим складское хранение продукции. Это могут быть не только крупные компании, осуществляющие оптовые продажи, но и индивидуальные предприниматели, работающие в розницу или интернет-магазины.

Преимущества использования сервиса «Мой склад»

Использование сервиса «Мой склад» от Фингуру предоставляет компании следующие возможности:

Контроль за движением на складе осуществляется в любое время независимо от места нахождения ответственного лица. Пользователь ведет работу через web-интерфейс или мобильное приложение.

Становится доступным оперативное управление складом , возможность объединения офисов , подразделений , магазинов , склада.

возможность объединения офисов подразделений магазинов склада. Анализировать количество остатков продукции и следить за динамикой выручки.

Создавать документацию ( товарные накладные , счета-фактуры , счета на оплату , карточки товаров ТОРГ-28) в один клик.

товарные накладные счета-фактуры счета на оплату карточки товаров ТОРГ-28) в один клик. Формировать цены на отпуск товара.

Экономия на бухгалтерском обслуживании за счет интеграции с Фингуру ( примерно в 10 раз дешевле по сравнению с базовыми тарифами). При передаче документов в Фингуру через «Мой Склад» считается только каждая десятая операция.

«Мой склад» подходит любому пользователю благодаря простому интерфейсу. Функционал понятен на интуитивном уровне, а при возникновении вопросов всегда есть возможность связаться со специалистами технической поддержки или почитать полезный блог о бухгалтерии на сайте.

Фингуру предлагает тарифы для предприятий на разных режимах налогообложения (УСН или ОСНО). Стоимость обслуживания составляет от 9 500 до 24 000 рублей в месяц.

Схема работы «Мой Склад» + Фингуру

От компании требуется только ведение учета движения товаров в сервисе «Мой Склад». На этом все! Передача документации из системы складского учета в бухгалтерский осуществляется автоматически через файл-выгрузку. Пользователю необходимо только определить и указать временной период, в течение которого будет осуществляться выгрузка документов (например, 1 раз в неделю).

Использование возможностей автоматизации учета с сервисом «Мой склад» позволит управлять торговлей на новом уровне, а значит контролировать деятельность компании на каждом этапе. Предприятие не только финансово выиграет, но и избавится от бумажного документооборота и сохранит ресурсы. Уточнить цены и подобрать подходящий тариф можно на сайте fingu.ru.

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