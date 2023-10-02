Теплый октябрь, прощание, задержание. Что произошло в Алтайском крае 2 октября

- Умер Виталий Сафронов — первый секретарь Алтайского крайкома КПСС, один из основателей краевого отделения КПРФ. Прощание состоится 3 октября с 10:00 до 13:00 по адресу Барнаул, ул. Брусничная, 1.
- Синоптики дали теплый прогноз на ближайшую неделю в Алтайском крае. Так, 4 октября воздух прогреется до +13. В Барнауле — до +16.
- В то же время в пруду Изумрудного парка в Барнауле уже замерзают и умирают декоративные карпы. Рыбам срочно ищут зимнюю передержку.
- Жители Барнаула вышли на пикет с требованием возобновить строительство школы в квартале «Времена года». Сейчас на месте обещанного здания — пустырь со стихийной свалкой.
- Барнаульские подростки забрались в заброшенный барак и случайно обнаружили там изувеченный труп женщины.
- В Барнауле полиция задержала поэта Артема Сахарова, который читал антивоенные стихи у памятника Пушкину.
- В Барнауле открылась первая алтайская раковарня «Где раки». В меню заведения — мидии, кальмары, осьминоги и, конечно, раки, которых разводят на специальной ферме — тоже первой в крае.