Теплый спокойный день обещают синоптики Алтайского края. Погода 29 января

Погода в Алтайском крае
Ночью ожидается похолодание до −15…−20 градусов, местами — до −8…−13. Преимущественно без осадков. Ветер западный, 4−9 м/с, местами порывы до 14 м/с.
Днем значительно потеплеет — до −4…−9 градусов, в предгорьях — до +1. День пройдет без осадков, однако местами возможен небольшой снег, метели. Ветер западный, 4−9 м/с, местами порывы до 16 м/с.
Погода в Барнауле
Ночью столбики термометров покажут от -11 до -13 градусов. Утром температура поднимется до −8…−10 градусов.
Ветер юго-западный, 4−9 м/с. Осадков не ожидается.
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