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Жизнь

Теплый спокойный день обещают синоптики Алтайского края. Погода 29 января

Алтайский гидрометцентр передает, что погода в регионе будет теплой и бесснежной.

Зима, снег, девушка.
Зима, снег, девушка.
СС0

Погода в Алтайском крае

Ночью ожидается похолодание до −15…−20 градусов, местами — до −8…−13. Преимущественно без осадков. Ветер западный, 4−9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Днем значительно потеплеет — до −4…−9 градусов, в предгорьях — до +1. День пройдет без осадков, однако местами возможен небольшой снег, метели. Ветер западный, 4−9 м/с, местами порывы до 16 м/с.

Погода в Барнауле

Ночью столбики термометров покажут от -11 до -13 градусов. Утром температура поднимется до −8…−10 градусов.

Ветер юго-западный, 4−9 м/с. Осадков не ожидается.

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