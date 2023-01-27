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Жизнь

Синоптики: какая погода будет в Алтайском крае 28−30 января

В ближайшие дни в Алтайском крае утихнут метели. О погоде 28−30 января рассказали в региональном Гидрометцентре.

Снег в Барнауле, 25 октября 2016.
Снег в Барнауле, 25 октября 2016.
Анна Зайкова, altapress.ru

Погода в Алтайском крае 28−30 января

Ночью 28 января в Алтайском крае возможны −13…−18 градусов, местами −7…−12 градусов.
Днем установятся −5…−10 градусов, местами −4…+1 градусов. Сутки пройдут преимущественно без осадков. Скорость юго-западного ветра — до 18 м/с.

Ночью 29 января вероятны −15…−20 градусов, местами −8…−13 градусов.
Днем градусник покажет −4…−9 градусов, в предгорьях потеплеет до +1. По северо-западу ожидается снег.

В сутки 30 января температура в Алтайском крае достигнет −14…−19 градусов, местами −8…−13 градусов. Местами прогнозируют небольшой снег.

Снег в Барнауле, 25 октября 2016.
Снег в Барнауле, 25 октября 2016.
Анна Зайкова, altapress.ru

Погода в Барнауле 28−30 января

Ночью 28 января в Барнауле возможны −9…−11 градусов, а днем −6…−8 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер будет юго-западный, 6−11 м/с.

Ночью 29 января ожидаются −11…−13 градусов, а днем −8…−10 градусов. Также преимущественно без осадков.

Ночью 30 января вероятны −14…−16 градусов, а днем −10…−12 градусов. Пройдет небольшой снег.

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