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Жизнь

Тепло получает почти половина многоквартирных домов Барнаула. Куда звонить, если холодно

В Барнауле 42% многоквартирных домов уже получают тепло в квартиры, сообщает СГК.

Отопление. Кот на батарее.
Отопление. Кот на батарее.
altapress.ru.

В СГК подчеркнули, что отопление в дома и учреждения подают уже двое суток.

Помимо многоквартирных домов, тепло получили 94% школ, 90% учреждений дополнительного образования и 95% детских садов.

«Работы по заполнению систем ведутся согласно графикам. Аварийные бригады устраняют возникающие в ходе запуска тепла повреждения в круглосуточном режиме», — напомнили в компании.

Если еще нет отопления, то в первую очередь причину необходимо выяснить в управляющей компании, а после этого звонить на круглосуточные телефоны диспетчерских в районных администрациях.

Номера телефонов:

  • Железнодорожный район — 62−56−95;
  • Индустриальный район — 47−51−83;
  • Ленинский район — 54−44−49;
  • Октябрьский район — 24−74−98;
  • Центральный район — 63−08−25;
  • Диспетчерская служба СГК — 59−97−15.

Напомним, отопительный сезон в Барнауле официально начался 21 сентября — постановление подписал глава города Вячеслав Франк.

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