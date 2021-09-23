Тепло получает почти половина многоквартирных домов Барнаула. Куда звонить, если холодно

В СГК подчеркнули, что отопление в дома и учреждения подают уже двое суток.
Помимо многоквартирных домов, тепло получили 94% школ, 90% учреждений дополнительного образования и 95% детских садов.
«Работы по заполнению систем ведутся согласно графикам. Аварийные бригады устраняют возникающие в ходе запуска тепла повреждения в круглосуточном режиме», — напомнили в компании.
Если еще нет отопления, то в первую очередь причину необходимо выяснить в управляющей компании, а после этого звонить на круглосуточные телефоны диспетчерских в районных администрациях.
Номера телефонов:
- Железнодорожный район — 62−56−95;
- Индустриальный район — 47−51−83;
- Ленинский район — 54−44−49;
- Октябрьский район — 24−74−98;
- Центральный район — 63−08−25;
- Диспетчерская служба СГК — 59−97−15.
Напомним, отопительный сезон в Барнауле официально начался 21 сентября — постановление подписал глава города Вячеслав Франк.