Теребление льна-долгунца. В Алтайском крае приступили к уборке яровых культур

В Алтайском крае приступили к уборке яровых культур. Об этом замминистра сельского хозяйства края Юрий Лукьянов доложил Губернатору Виктору Томенко на оперативном освещении в правительстве края.

В регионе началась уборка ранних сортов картофеля, овощей, озимых культур, теребление льна-долгунца, а внекоторых хозяйствах — и яровых.

«Это такие ранние культуры, как горох, овес, ячмень», — пояснил замминистра.

Картофель уже убрали на площади 56 га, а ранние овощи (капуста, кабачки, свекла, редис, огурцы) — 53 га. Лен-долгунец вытереблен на 2650 га, это 70% посевов.

Кабачки , урожай , овощи , продукты. pixabay.com/ Картофель , овощи , продукты , урожай. pixabay.com/ Капуста , овощи , продукты. СС0

Озимые масличные культуры убрали на 4 тыс. га, озимые зерновые — 1/5 посевной площади. Урожайность на уровне 2021 года.

«Гербицидные обработки против сорняков провели на площади более 2 миллионов га. От болезней и вредителей обработали свыше 600 тысяч га, в том числе от лугового мотылька — 100 тысяч га», — пояснил замминистра.

В сельхозорганизациях крестьянских фермерских хозяйствах заготовили 201 тыс. тонн сена (42% к плану), 625 тыс. тонн сенажа (57,5% к плану), 8,8 тыс. тонн силоса (1% к плану). На условную голову заготовили 9,5 центнера кормовых единиц грубых и сочных кормов, как в прошлом году.

Юрий Лукьянов заверил, что проблем с обеспеченностью материально-техническими ресурсами для проведения сезонных полевых работ в крае нет.