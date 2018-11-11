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«Это не котики, это К-700»: барнаульский зоопарк показал, как тигр играет со снеговиками

На странице барнаульского зоопарка «Лесная сказка» в Instagram опубликовали ролик, где тигр играючи расправился со снеговиками, которые для него слепили сотрудники.

Тигры в барнаульском зоопарке зимой.
Тигры в барнаульском зоопарке зимой.
altapress.ru

«Снежные забавы котиков», — указано в посте.

Пользователи восхитились силой и игривостью хищника. «Какие страшные снеговики! Всех их победил!», «Котенок», «Это не котики, это К-700, вообще в лёгкую снеговика смели», — написали в комментариях.

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