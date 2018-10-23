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В барнаульском зоопарке появилась пара очаровательных сурикатов

В барнаульском зоопарке будут жить два суриката. Животным чуть больше трех месяцев, пишут в соцсети сотрудники «Лесной сказки»

Сурикаты в барнаульском зоопарке.
Сурикаты в барнаульском зоопарке.
vk.com/zoo_22

Сергей Писарев, директор зоопарка, рассказал, что пара сурикатов приехали в Барнаул из Северска несколько дней назад. В сосцсети сказано, что сейчас зверьки находится на карантине, а в ближайшие дни их поселят в теплый дом.

Сотрудники «Лесной сказки» отмечают, что сурикаты живут семейными группами. Она состоит из пары взрослых зверьков и их потомства. В группе сурикатов царит матриархат. Самка может быть крупнее самца и доминирует.

Сурикаты в барнаульском зоопарке.
Сурикаты в барнаульском зоопарке.
vk.com/zoo22

Зверьки часто говорят друг с другом. Их звуковой ряд насчитывает минимум 20−25 сочетаний.

Напомним, ранее стало известно, что тигренок Ермак, родившийся в барнаульском зоопарке, переедет в другой город.

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