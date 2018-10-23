В барнаульском зоопарке появилась пара очаровательных сурикатов

Сергей Писарев, директор зоопарка, рассказал, что пара сурикатов приехали в Барнаул из Северска несколько дней назад. В сосцсети сказано, что сейчас зверьки находится на карантине, а в ближайшие дни их поселят в теплый дом.
Сотрудники «Лесной сказки» отмечают, что сурикаты живут семейными группами. Она состоит из пары взрослых зверьков и их потомства. В группе сурикатов царит матриархат. Самка может быть крупнее самца и доминирует.
Зверьки часто говорят друг с другом. Их звуковой ряд насчитывает минимум 20−25 сочетаний.
Напомним, ранее стало известно, что тигренок Ермак, родившийся в барнаульском зоопарке, переедет в другой город.