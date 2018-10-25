Тихо всем! В Алтайском крае ужесточат закон о тишине

Согласно действующему закону, тишину и покой нельзя нарушать с 22.00 до 8.00 в будние дни и с 22.00 до 9.00 в выходные и праздники. Шуметь не допускается в квартирах, частных домах, подъездах, общежитиях, в образовательных и медицинских организациях, в санаториях и социальных учреждениях, работающих по распорядку. Также не допускается нарушение тишины в радиусе 50 метров от всех этих объектов.
Почему решили ужесточить?
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что предложения ужесточить документ поступили в правовой комитет АКЗС от муниципалитетов, в частности, из Барнаула, Алтайского и Змеиногорского районов.
Обратившиеся утверждают: громкая музыка, ор и крики точно также не дают спокойно жить, даже когда они звучат за 50 метров от дома.
Как ужесточат закон?
Законопроект предлагает:
- вообще исключить расстояние от объектов, на которых не допускается нарушение тишины и покоя граждан. Так действие закона распространится на более широкую территорию,
- дополнить перечень объектов парковками, площадями, улицами, проездами, набережными, пляжами, скверами и бульварами.
Разработчики будут предлагать принять законопроект сразу в двух чтениях.
Что нарушает тишину?
К действиям, нарушающим тишину и покой граждан, по закону относятся:
- громкая музыка в транспорте, на/в объектах торговли, общественного питания, организациях досуга,
- крики, свист, пение, игра на музыкальных инструментах,
- применение пиротехнических средств,
- неоднократное (три и более раз) неотключение автосигнализации,
- проведение ремонта в квартире или в нежилом помещении,
- проведение земляных, ремонтных, строительных, разгрузочно-погрузочных и других видов работ с применением механических средств и технических устройств.