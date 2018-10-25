Тихо всем! В Алтайском крае ужесточат закон о тишине

Депутаты краевого заксобрания (АКЗС) хотят законодательно установить еще более жесткие требования к соблюдению тишины и покоя граждан. Шуметь нельзя будет не только в квартирах, домах и учреждениях, но и на пляжах, площадях, в скверах и вообще на улицах. Соответствующий законопроект рассмотрят 25 октября на сессии.

Согласно действующему закону, тишину и покой нельзя нарушать с 22.00 до 8.00 в будние дни и с 22.00 до 9.00 в выходные и праздники. Шуметь не допускается в квартирах, частных домах, подъездах, общежитиях, в образовательных и медицинских организациях, в санаториях и социальных учреждениях, работающих по распорядку. Также не допускается нарушение тишины в радиусе 50 метров от всех этих объектов.

Почему решили ужесточить?

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что предложения ужесточить документ поступили в правовой комитет АКЗС от муниципалитетов, в частности, из Барнаула, Алтайского и Змеиногорского районов.

Обратившиеся утверждают: громкая музыка, ор и крики точно также не дают спокойно жить, даже когда они звучат за 50 метров от дома.

Как ужесточат закон?

Законопроект предлагает:

вообще исключить расстояние от объектов , на которых не допускается нарушение тишины и покоя граждан. Так действие закона распространится на более широкую территорию,

на которых не допускается нарушение тишины и покоя граждан. Так действие закона распространится на более широкую территорию, дополнить перечень объектов парковками , площадями , улицами , проездами , набережными , пляжами , скверами и бульварами.

Разработчики будут предлагать принять законопроект сразу в двух чтениях.

Что нарушает тишину?

К действиям, нарушающим тишину и покой граждан, по закону относятся: