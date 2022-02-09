9 февраля -18°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Тина Канделаки возглавит ТНТ

В «Газпром-медиа» грядут кадровые перестановки, рассказали РБК сразу два источника на медиарынке.

Тина Канделаки.
Тина Канделаки.
instagram.com/tina_kandelaki.

По данным собеседников РБК, исполняющей обязанности руководителя телеканала ТНТ станет Тина Канделаки. Сейчас она возглавляет все подразделение «Газпром-медиа», которое отвечает за развлекательные телеканалы. Кроме ТНТ это каналы ТВ3, «Пятница», «Суббота», ТНТ4 и 2×2.

При этом в самом холдинге от комментариев отказались, пишет bfm.ru

Роман Петренко, возглавляющий ТНТ сейчас, с телеканала уходит. Но при этом он сохранит за собой пост советника директора в холдинге «Газпром-медиа».

Петренко является автором концепции реалити-шоу «Дом-2». ТНТ закрыл этот проект в конце 2020 года, после 16 лет эфира.

В сентябре прошлого года Собчак иронично прокомментировала уход Канделаки с телеканала «Матч ТВ». А также ее назначение заместителем генерального директора холдинга «Газпром-медиа»

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость