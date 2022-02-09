Тина Канделаки возглавит ТНТ

В «Газпром-медиа» грядут кадровые перестановки, рассказали РБК сразу два источника на медиарынке.

По данным собеседников РБК, исполняющей обязанности руководителя телеканала ТНТ станет Тина Канделаки. Сейчас она возглавляет все подразделение «Газпром-медиа», которое отвечает за развлекательные телеканалы. Кроме ТНТ это каналы ТВ3, «Пятница», «Суббота», ТНТ4 и 2×2.

При этом в самом холдинге от комментариев отказались, пишет bfm.ru

Роман Петренко, возглавляющий ТНТ сейчас, с телеканала уходит. Но при этом он сохранит за собой пост советника директора в холдинге «Газпром-медиа».

Петренко является автором концепции реалити-шоу «Дом-2». ТНТ закрыл этот проект в конце 2020 года, после 16 лет эфира.

В сентябре прошлого года Собчак иронично прокомментировала уход Канделаки с телеканала «Матч ТВ». А также ее назначение заместителем генерального директора холдинга «Газпром-медиа»