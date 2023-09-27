Тише едешь, живее будешь: насколько важно соблюдать скоростной режим и дистанцию

Неправильный выбор скорости движения автомобиля или превышение нормативно установленных скоростных режимов является одним из факторов, который способствует росту дорожных аварий и часто — смертельных.

Бывают ситуации, когда затормозить нужно резко. Однако чем выше скорость, тем больше будет тормозной путь. Следовательно, повышается риск возникновения дорожно-транспортного происшествия.

Когда авария происходит на большой скорости, риск сильных травм намного возрастает.

Управление скоростью является очень важным инструментом для повышения безопасности дорожного движения. Многие водители сознательно игнорируют возможные риски и часто считают, что удовольствие от скорости перевешивает те проблемы, которые могут появиться.

Госавтоинспекция Алтайского края напоминает водителям, что в населенных пунктах разрешается движение транспортных средств со скоростью не более 60 км/ч, а в жилых зонах и на дворовых территориях не более 20 км/ч.

Вне населенных пунктов разрешается движение со скоростью не более 90 км/ч, при этом водителю запрещается превышать скорость, которая указана на знаке “Ограничение скорости”. Также нельзя создавать помехи другим транспортным средствам, двигаясь без необходимости со слишком малой скоростью.

Превышение скорости и несоблюдение дистанции — одни из самых распространенных причин дорожно-транспортных происшествий. Источник: ИД Алтапресс.

Нарушения и штрафы Однако у Госавтоинспекции есть несколько «помощников», которые могут сделать так, чтобы нарушений стало меньше. Камера видеофиксации — камера, расположенная на определенных участках дорог, которая снимает не только приближающийся автомобиль, но и удаляющийся. Внутри них установлен специальный радарный блок. С помощью него можно определять скорость транспорта, проезд автомобиля на красный свет и многие другие нарушения, которые нередко совершают водители. Камеры видеофиксации ГИБДД. Фото: Анна Зайкова.

Справка Первую камеру видеофиксации выпустила голландская компания Gatsometer BV. Это произошло в 1950 году. На Российских дорогах камеры появились только в 2008 году. Три года назад в стране можно было насчитать 15 тыс. таких устройств. На сегодняшний день общая численность составляет 27 тыс. Сейчас есть разные виды камер фото и видеофиксации: стационарные и передвижные.

Кроме скорости водитель должен соблюдать дистанцию, которая смогла бы позволить избежать столкновения, а также необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность движения.

Оптимальная дистанция между автомобиля на дорогах города составляет 2/3 кузова транспортного средства.

На трассах из-за высокой скорости между авто должно быть как минимум 15-20 м. А перед обгоном не меньше 20-30 м.

Также важно учитывать погодные условия.

Госавтоинспекция Алтайского края напоминает, что соблюдение скоростного режима и дистанции — залог безопасности. Ведь именно безопасность на дороге напрямую зависит от нашего поведения.

Не рискуйте на дороге и помните что, не соблюдая правила дорожного движения, вы подвергаете опасности не только свою жизнь, но и жизнь окружающих.