Почти 10 тысяч барнаульцев посмотрели «Аз.Арт.Сибирь». Стало известно, какие работы победили

В Барнауле объявили победителей выставки «Аз.Арт.Сибирь — 2021». Проект, в котором приняли участие более 300 художников со всей Сибири и из Владивостока, был не обычной экспозицией, а конкурсом: с денежными призами и дипломами. И сразу четыре главные награды выставки достались алтайским художникам.

Выставка проходила в комплексе «Титов Арена» с 8 по 30 июля, и за три недели ее посмотрели почти 10 тысяч зрителей.

Посетители опубликовали более 4 тысяч сториз с отметками «Аз.Арт.Сибирь — 2021» в Инстаграме.

Дипломантами проекта стали более 120 авторов. Главные награды проекта получили шестеро из них.

Лучшую живописную работу представила Ярослава Хмель из Новокузнецка, в номинации «Искусствоведение» победила Алина Свердлова-Александрова из Иркутска, а в номинациях «Уникальная графика», «Печатная графика», «Декоративное искусство» и «Скульптура» — художники из Барнаула: Юрий Гребенщиков, Иван Быков, Елизавета Замаева и Иван Мозговой.

Иван Быков. Алтайский сказитель Аз.Арт.Сибирь — 2021 Елизавета Замаева. Охота Аз.Арт.Сибирь — 2021 Иван Мозговой. Да-да Аз.Арт.Сибирь — 2021 Ярослава Хмель. Земля без имени Аз.Арт.Сибирь — 2021 Юрий Гребенщиков.17. Левая часть диптиха Аз.Арт.Сибирь — 2021 Юрий Гребенщиков. 17. Правая часть диптиха Аз.Арт.Сибирь — 2021 Елизавета Замаева.Волна. Морской бриз Аз.Арт.Сибирь — 2021

Лауреаты получат денежные премии (по 25 тыс. рублей), а их работы теперь пополнят коллекции ГХМАК и Алтайского государственного краеведческого музея.

В жюри выставки, помимо куратора проекта Николая Зайкова и председателя алтайского отделения «Союза художников» Дмитрия Петренко, были приглашенные гости.

Это заслуженный художник России Вадим Иванкин из Новосибирска, заслуженный художник России Константин Войнов из Красноярска, живописец и директор Иркутского областного художественного музея Наталья Сысоева, председатель Новокузнецкого Союза художников Александр Суслов, график и лауреат «Аз.Арт.Сибирь — 2005» Анастасия Гурова, искусствоведы Марина Чертогова, Владимир Чирков и Наталья Царева.

Проведение проекта в таком масштабе стало возможным благодаря использованию гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов, поддержке правительства Алтайского края и «Фонда Александра Прокопьева».

Следующий «Аз.Арт.Сибирь» Барнаул увидит только в 2023 году.