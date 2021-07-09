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Жизнь

В барнаульском Дворце спорта впервые с 1980-х открыли молодежную выставку

8 июля в Барнауле открылась молодежная биеннале «Аз.Арт.Сибирь». Из-за пандемии COVID-19 и изменений в указ губернатора открытие было не таким, каким его изначально задумывали организаторы: им пришлось отменить торжественную часть, живую музыку, и впускать посетителей только по 50 человек. Несмотря на это, в соцсетях уже множество снимков и отзывов от первых посетителей выставки.

«Аз.Арт.Сибирь» в «Титов Арене»
«Аз.Арт.Сибирь» в «Титов Арене»
Никита Постоялко

В проекте участвуют более 600 работ 300 живописцев, графиков, скульпторов и искусствоведов со всех регионов Сибири и Приморского края. Попасть мог не каждый автор: все работы участвовали в выставкомах и прошли отбор жюри.

Выставка «Аз.Арт.Сибирь» будет работать в комплексе «Титов Арена» до 30 июля, без выходных, с 10:00 до 19:00. Вход свободный.

Помимо экспозиции гостей ждут мастер-классы, лекции, экскурсии и встречи с художниками. Так, 10 июля в Выставочном зале музея «Город» (Ленина, 111) откроется экспозиция художников Алтайского края, лауреатов и дипломантов проекта «Аз.Арт.Сибирь» с 2004 по 2019 годы.

Кроме того, к биеннале традиционно присоединятся галереи и арт-пространства города с внеконкурсными проектами. Программу можно посмотреть здесь.

Ранее о том, с чего начался «Аз.Арт» и как создается проект, «некоммерческий абсолютно», Аltapress.ru рассказали куратор Николай Зайков и председатель алтайского Союза художников Дмитрий Петренко.

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