Тысяча шоколадных плиток и лицо со шрамом. Тест: угадайте любимое фэнтези по одному кадру

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Кроличья нора, кольцо власти и «Черная жемчужина» — символы волшебных миров, в которые мы погружались уже не раз. Насколько хорошо вы знаете популярные фэнтези, проверьте в тесте altapress.ru.
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Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter