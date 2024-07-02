2 июля
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Тысячи горластых птиц атаковали жителей сибирского поселка

Крикливые птицы мешают спать по ночам жителям Усть-Таркского района Новосибирской области.

Птицы каждое утро и вечер устраивают базары. Спать с открытыми окнами при жаре просто невозможно, для жителей райцентра это стало настоящим испытанием. Люди предположили, что их атаковали вороны.

Однако орнитолог Алексей Яновский утверждает — в Усть-Тарке нашествие грачей, указывает vn.ru. Вороны к происходящему отношения не имеют.

Молодые грачи давно вылетели из гнезд. Днем кормятся в степи, на полях, а на ночь возвращаются к своим гнездам, на деревья своей колонии.

Или устраиваются на ночевку на проводах ЛЭП.

При присаживании для ночевки грачи и вправду галдят неимоверно громко.

Ранее стало известно, что произойдет, если вороны начнут истошно каркать "попугайскими" голосами. Между тем в Алтайском парке на волю выпускают краснокнижных птиц.

По всей России действует большое количество программ, связанных с сохранением и восстановлением популяции редких и исчезающих видов животных, птиц, растений и Алтайский край не исключение.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Лига КВН, концерт, дискотека
Суперхиты для гурманов
Фестиваль воздушных змеев в Барнауле
Семейный праздник «Лучше всех»
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость