Птицы каждое утро и вечер устраивают базары. Спать с открытыми окнами при жаре просто невозможно, для жителей райцентра это стало настоящим испытанием. Люди предположили, что их атаковали вороны.

Однако орнитолог Алексей Яновский утверждает — в Усть-Тарке нашествие грачей, указывает vn.ru. Вороны к происходящему отношения не имеют.

Молодые грачи давно вылетели из гнезд. Днем кормятся в степи, на полях, а на ночь возвращаются к своим гнездам, на деревья своей колонии.

Или устраиваются на ночевку на проводах ЛЭП.

При присаживании для ночевки грачи и вправду галдят неимоверно громко.

Ранее стало известно, что произойдет, если вороны начнут истошно каркать "попугайскими" голосами. Между тем в Алтайском парке на волю выпускают краснокнижных птиц.

По всей России действует большое количество программ, связанных с сохранением и восстановлением популяции редких и исчезающих видов животных, птиц, растений и Алтайский край не исключение.

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