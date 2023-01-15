Титул «Мисс Вселенная» получила представительница США

Р’Бонни Габриэл — американская модель и победительница конкурса «Мисс США 2022». Ее отец родом из Филиппин, а мать — из Техаса. Габриэл стала девятой американкой, выигравшей конкурс всемирный конкурс красоты.
Конкурс прошел в Новом Орлеане (штат Луизиана) 14 января. Всего за титул боролись 16 девушек.
Вице-мисс стала представительница Венесуэлы.
Россию же представляла 22-летняя Анна Линникова из Оренбурга — обладательница титула «Мисс Россия — 2022». Она выступала в платьях от петербургского дизайнера Ольги Маляровой и запомнилась национальным нарядом «Корона Российской империи». Над ним работал музей Эрмитаж, в нем угадываются черты одеяний российских императриц. В наряде использованы красный бархат, речной жемчуг и полудрагоценные камни.
Анна Линникова не вошла в топ-16 участниц конкурса.
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