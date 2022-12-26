26 декабря
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Жизнь

То снег, то нет осадков. Какая погода будет в Алтайском крае 27−29 декабря

Какая погода будет в Алтайском крае 27−29 декабря, рассказали в региональном Гидрометцентре.

Зима в лесу. Снег. Много снега.
Зима в лесу. Снег. Много снега.
СС0

Погода в Алтайском крае 27−29 декабря

В Алтайском крае ночью 27 декабря ожидаются −8…−13 градусов. Местами похолодает до -21 градуса. Днем установится температура −6…−11 градусов.
Стуки пройдут преимущественно без осадков, утром вероятна изморозь. Ветер будет южный 2−7 м/с.

Днем 28 декабря возможны −13…−18 (местами до -23) градусов. А днем −8…−13 (местами до -1) градусов. Также преимущественно без осадков.

Днем 29 декабря в Алтайском крае установятся −15…−20 (местами до -25) градусов, а днем −8…−13 (в предгорьях до -3) градусов. Местами пройдет небольшой снег.

Снег. Много снега.
Снег. Много снега.
СС0

Погода в Барнауле 27−29 декабря

Ночью 27 декабря в Барнауле ожидаются −14…−16 градусов, а днем −9…−11 градусов. Ветер будет южный, 2−7 м/с.

Ночью 28 декабря вероятны −19…−21 градусов, а днем −9…−11 градусов. Сутки пройдут преимущественно без осадков.

Ночью 29 декабря в Барнауле возможны −18…−20 градусов, а днем −8…−10 градусов. Временами пройдет небольшой снег.

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