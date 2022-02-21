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Жизнь

Только два знака станут немного богаче. Астрологический прогноз на 21−27 февраля

Altapress.ru представляет гороскоп на неделю с 21 по 27 февраля. О том, что ждет вас на этой неделе — в нашем материале.

Прогноз на будущее.
Прогноз на будущее.
altapress.ru.

Овен

На этой неделе вам повезет как никогда. Интуиция, харизма, красноречие — это все о вас. Но если допустите ошибку, то ошибутся и те, кто следует за вами. Помните, что на вас лежит ответственность и будьте внимательны.

Телец

Благоприятно заниматься инвестициями и приумножением достатка. Но не уделяйте этому все внимание — лучше последите за здоровьем. Есть большой риск подхватить инфекцию и переутомиться.

Близнецы

Ваша сообразительность будет выше всяких похвал: сможете доказать свою позицию, не прилагая никаких усилий. Постарайтесь не затевать новых споров и ссор. Неделя неблагоприятна для операций с деньгами.

Рак

Вы можете попасть в неожиданные ситуации. А все от замыленного взгляда. Чтобы такого не произошло, старайтесь смотреть на мир нейтрально, сверяйте чувства с фактами.

Работа. Ежедневник.
Работа. Ежедневник.
СС0

Лев

У Львов будет прорыв в работе. Не нужно стесняться предлагать новые проекты и идеи. Любая инициатива принесет плоды. Но старайтесь не забывать прислушиваться к другим.

Дева

Левы на этой неделе смогут достичь небывалых высот, если не будут сами на себя давить. Пойдите на поводу у желаний, займитесь новым хобби или давно забытым делом. Вы удивитесь, сколько сил и приятных минут это принесет.

Весы

Вам необходимо проявить деликатность и человеколюбие, иначе конфликтов и ссор не избежать. Будьте терпимы, откажитесь от критики и осуждения, не спорьте. Помните, что все имеют право на свое мнение.

Скорпион

Скорпионы должны обратить повышенное внимание на своих партнеров. Создайте романтическую атмосферу: посмотрите вместе кино или сходите в кафе. Вам нужна перезагрузка.

Романтика. Природа.
Романтика. Природа.
СС0.

Стрелец

У Стрельцов может начаться период застоя и депрессии. Постарайтесь не расплескать свою внутреннюю энергию и силы, и тогда в конце недели откроется долгожданное второе дыхание. Также готовьте кошелек побольше: вас ожидают повышение зарплаты или неожиданный доход.

Козерог

Козероги смогут улучшить свое финансовое положение. Старайтесь больше мечтать и планировать. Будьте внимательны к тому, что вам снится: это поможет предугадать будущее.

Водолей

Кипучая энергия Водолеев и стремление всем помочь дадут долгожданные плоды. Однако к концу недели придет напряжение и нервозность. Следите, чтобы близкие не пострадали от перепадов вашего настроения.

Рыбы

Эта неделя станет решающей. Свободолюбивые Рыбы избавятся от проблем с начальством, познакомятся с новыми людьми или завяжут крепкие отношения. А вот здоровье, наоборот, может подвести. Так что за самочувствием лучше понаблюдать

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