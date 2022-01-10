Только один знак будет вкалывать на работе впустую. Астрологический прогноз на 10−16 января

Altapress.ru представляет гороскоп на неделю с 10 по 16 января. О том, что ждет вас на этой неделе, мы узнали у Андрея Асабаева , барнаульского астропсихолога с более чем двадцатилетним стажем.

На этой неделе всем знакам Зодиака гороскоп сулит покой, радость и процветание, но при условии что никто не будет жадиной и поделится этим всем с близкими. Порадуйте хоть с кого-то! Если замкнетесь на себе, то потеряете все в ближайшее время.

Овен

У Овнов наступает лучшее время для исследования себя и своего потенциала! Определяйте приоритеты и выявляйте сильные стороны. Настало время вашего раскрытия! Не упустите шанс!

Телец

У Тельцов может появиться ощущение оторванности от реальности. Займитесь какими-то земными делами. Пойдите покидайте снег! Покатайтесь на лыжах или коньках. Окунитесь, так сказать, в бытовуху с головой!

Близнецы

У Близнецов наступает самое лучшее время для путешествий и поездок. Если пока нет на это денег, то просто сходите в ближайший лес и проведите время с удовольствием.

Лыжи. СС0

Рак

Раки запарятся на работе. Все будут требовать больше, чем вы сможете дать. И как бы ни старались довольны вами не будут! Поэтому подумайте о себе и работайте в привычном ритме!

Лев

Для Львов начинается период профессионального роста. И вы, набравшись сил, готовы к новым подвигам. Дерзайте! У все получится. Тем более, что на этой неделе есть очень хороший шанс продвинуться.

Дева

Девам стоит вылезти из своей приятной и уютной квартиры в общество. Посвятите всю неделю гостям. Участвуйте в жизни окружающих! Это даст вам невероятный подъем сил и энергии!

Весы

Весам на этой неделе стоит приглядеться к людям вокруг. Возможно, среди них вы увидите свою половинку, которая давно хочет с вами пообщаться, но никак не решается.

День святого Валентина , любовь , романтика. СС0

Скорпион

Неделя будет сложной и напряженной, однако Скорпионам удастся выйти сухими из воды. Ваша осторожность и дипломатичность помогут в этом как никогда.

Стрелец

Стрельцы на этой неделе будут эмоциональны больше обычного. Постарайтесь не срываться на близких и родных. Будьте бережны и великодушны. В противном случае может пострадать много невинных.

Козерог

Мудрости Козерогов на этой неделе можно только позавидовать. Все будут удивляться, где вы только находите такие слова, которые примиряют даже заклятых врагов. А все потому что у вас откроются, пусть и на время, природная гибкость и прозорливость.

Водолей

Водолеям на этой неделе очень важно проявить больше самостоятельности и независимости. Очень многие будут пытаться залезть вам на шею. Сбросьте с себя всех паразитов, каким бы страшным этот шанг ни казался на первый взгляд.

Лотерея. СС0

Рыбы

Рыбам должно повезти в финансовой сфере. Вы можете даже приумножить то, что есть, сделав выгодный вклад! Ваше интуиция вас не подведет!